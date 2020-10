Paloma Valencia y Gustavo Petro se ‘pelearon’ por la Presidencia

En esta ocasión los protagonistas fueron los senadores Paloma Valencia y Gustavo Petro. En una discusión que versaba sobre las sesiones presenciales, ambos congresistas terminaron cruzando declaraciones sobre la Presidencia y el Gobierno.

El senador Petro empezó cuestionando que aún el Senado siguiera sesionando virtualmente –como lo hace desde abril por culpa del coronavirus–, calificando estos encuentros no presenciales como algo “profundamente ilegal”, al argumentar que no hay cuarentena. “Se pasaron por la faja al Congreso, se anuló como institución en Colombia. Se le quitó a la oposición la posibilidad de hacer debates de verdad. Se silenció el Congreso”, dijo.

Durante su intervención aseguró que ese supuesto silencio era “en favor de una dictadura”. Ante esto, Paloma Valencia pidió el derecho a réplica, como representante de la bancada del gobierno en la Comisión. Para empezar, dijo que “no me parece aceptable que el gobierno democráticamente elegido sea cuestionado por un senador. Petro tiene que aceptar que perdió las elecciones. No amenace más, senador Petro, usted no es el presidente del Congreso ni de la Comisión Primera”.

Recordó cuando Petro, en marzo, viajó a Cuba para realizarse en Cuba ante la posibilidad de que tuviera cáncer y aseveró “usted estaba muy contento con las sesiones virtuales, pero ahora que le parece que no se ajustan a lo que usted quiere, habla de dictadura e insulta a los senadores. Lamento mucho que usted añore una dictadura en la que usted define cómo son las sesiones y qué es legal y que no”.

Para terminar, Valencia concluyó: “en este Cognreso usted no es presidente ni va a ser nunca presidente de Colombia, gracias a Dios”.

Entonces, Petro tomó la palabra una vez más y ya, en un tono más personal, dijo: “aquí nadie me va a regañar o amedrentar por lo que diga o no”. Y continuó aseverando que “sí creo que vamos camino a una dictadura porque ustedes hicieron elegir al candidato que les convenía a la Corte Constitucional, hicieron elegir a la procuradora que les conviene, al fiscal que les conviene. Han concentrado el poder público”.

La discusión, al menos de momento, llegó a su fin con Valencia diciéndole a Petro que “el que pretende amedrentar es usted. Yo jamás he utilizado la violencia ni he hecho parte de grupos ilegales. Yo no soy la que amedrenta a los colombianos”. También cuestionó el supuesto silencio de Petro durante el Gobierno de Juan Manuel santos. Y concluyó: “miedo me da usted a mí. Pero yo venzo el miedo y no dejaré que el país caiga en las manos de alguien que lo quiere destruir”.