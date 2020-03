$!Paso por las trochas de Cúcuta es incontrolable

Desde tempranas horas de la mañana varias canoas embarcan a los venezolanos para que crucen el río hacia Colombia y, a pesar de que la Policía está haciendo presencia en la zona, por los pasos ilegales la gente cruza sin problemas y sin ningún control ante el coronavirus.

Según las personas del sector, los venezolanos pagan hasta $12.000 para pasar de su país a Colombia, ya que tienen que atravesar cuatro puntos y en cada uno cobran $3.000.

Desde el sector comercio están preocupados por el efecto que el cierre puede tener en sus ventas, que dependen en un 100 % de los compradores venezolanos, pero muchos ciudadanos prefieren la medida, para evitar una propagación del virus.

La Policía informó que un equipo de aproximadamente 60 hombres del Esmad y el Goes llegarán a la zona para controlar los

Los anuncios de Duque

El presidente de la república, Iván Duque, anunció este viernes que “después de la revisión (...) sobre la evolución del coronavirus y los acontecimientos de las últimas horas” quedarían cerrados los pasos fronterizos con Venezuela desde este sábado.

También anunció que a partir del próximo lunes se restringe el ingreso a Colombia de personas no nacionales y no residentes que hayan permanecido durante los últimos 14 días en Europa y Asia, así como el aislamiento preventivo obligatorio por 14 días para aquellos pasajeros colombianos o residentes en el país andino.

En cambio, dijo que la frontera de Ecuador “continuará abierta, con permanente monitoreo y controles, en coordinación con el hermano país”.

Este anuncio de Duque se produjo horas después de que el Gobierno de Venezuela confirmara los dos primeros casos de coronavirus en el país y tras el decreto de “estado de alarma constitucional” impuesto por el presidente Nicolás Maduro para controlar la propagación del virus.

“Una decisión irresponsable”

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó este sábado como un “acto de irresponsabilidad grotesca” la medida del presidente de Colombia, Iván Duque, de cerrar la frontera entre los dos países para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19.

En su cuenta de Twitter, Rodríguez dijo que “al ordenar el cierre de los pasos legales con Venezuela, el señor Iván Duque -en un acto de irresponsabilidad grotesca- le entrega las fronteras al paramilitarismo colombiano, para anular y burlar los debidos controles epidemiológicos y sanitarios que amerita esta crisis”.

“Es una insensatez salvaje que violenta la cooperación internacional ordenada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las Naciones Unidas como mecanismo apropiado para superar esta grave pandemia”, agregó Rodríguez.

Tras decretar el estado de alarma, Maduro, también aseguró que el Gobierno de Colombia “no contesta las llamadas” que le ha hecho su gabinete para tomar medidas en conjunto contra el coronavirus, si bien destacó que el Ejecutivo de Brasil y el suyo están colaborando en esta materia.

“Nuestro canciller ha estado llamando al canciller colombiano y no contesta la llamada; el ministro de Salud de Venezuela ha estado llamando al ministro de Salud en Colombia y no contesta la llamada; el ministro de Defensa ha llamado al ministro de Defensa (de Colombia) y no contestan la llamada”, afirmó en una reunión virtual con gobernadores y autoridades militares.

Por contra, Maduro aseguró que “se hicieron las gestiones con el Gobierno de Brasil” que preside Jair Bolsonaro e hizo hincapié en que “hubo muy buena conversación de cooperación” entre los ministros de Defensa de ambos países.

EL Icfes fue aplazado

Otra de las medidas que fueron tomadas desde el gobierno como precaución ante el virus Covid-19 fue la de aplazar las pruebas Icfes, anunciada este sábado por el presidente Iván Duque.

Las pruebas, que estaban planeadas para realizarse el próximo 15 de marzo, quedaron temporalmente suspendidas “con el fin de ofrecer garantías de salud pública a los estudiantes del país” en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Según comentó el presidente, la decisión se tomó luego de” analizar con comités regionales preparatorios, que tenían misión de evaluar condiciones de prevención, y tras analizar alternativas con el Icfes, el Ministerio de Educación e Instituciones de Educación Superior, para ofrecer garantías de prueba y admisión”.

Todavía no se ha dado a conocer la nueva fecha para estas pruebas, pero el presidente agregó que estarán informando a los padres de familia y estudiantes.

Cinecolombia apagó sus pantallas

A las medidas que las empresas están tomando para evitar la propagación del Covid 19 en el país, se suma la iniciativa de Cine Colombia de cerrar sus multiplex y salas en territorio nacional.

“Esta es una medida preventiva, colocando el bienestar de todos los colombianos por encima de intereses particulares”, escribió en su cuenta de Twitter, Munir Falah, presidente de la compañía.

La decisión fue anunciada luego de que el viernes, la empresa emitiera un comunicado en donde decía que iba a reducir al 50% su capacidad como medida preventiva y que se retrasarían algunos eventos.

Del mismo modo, en su cuenta de Twitter, Munir Falah le respondió a un usuario que sí se le iba a seguir pagando a sus empleados.

Nuevos Casos

22 Casos en el país se habían confirmado el sábado. Además. El Instituto Nacional de Salud (INS) también reportó que hasta el momento ha realizado 1.159 pruebas de coronavirus que resultaron negativas.

Como medidas de prevención ante la pandemia del coronavirus, el Gobierno colombiano declaró esta semana la emergencia sanitaria y anunció que se cancelan todos los eventos públicos en los que haya más de 500 personas.