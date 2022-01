Periodista en Cali revela que debió salir del país por amenazas contra su vida tras el paro

Morales explicó que se trató de: "una persecución que fue subiendo de tono, mensajes por Messenger, por WhatsApp, hasta lo último que fue una interceptación de dos hombres en motocicleta, quienes me apuntaron con un arma de fuego y me dijeron que para la próxima la iban a accionar".

Aseguró que este tipo de amenazas comenzaron con su cubrimiento en el paro nacional. "Me decían periodista sapo, periodista de izquierda, ya sabemos por dónde te movés, periodista de primera línea", reveló.

Agregó que notificó la situación ante las autoridades respectivas: "acudí a la Fiscalía General de la Nación, se colocaron las respectivas denuncias, tengo pruebas, los pantallazos, los mensajes, los audios, videos de algunos seguimientos de los cuales me di cuenta, cámaras de seguridad de la empresa en la que trabajaba y la unidad en donde vivía".

Sin embargo, el caleño aseguró que nunca le pidieron ver las evidencias, por lo que no obtuvo una solución, por el contrario, consideró que le dieron a entender que su situación es "común" para un periodista.

"Un mes después de informar sobre las amenazas me mandaron un correo donde argumentaban que el caso se cerraba. Prácticamente me dieron a entender que era una situación propia del ejercicio del periodismo, palabras más, palabras menos, que los periodistas estamos expuestos a este tipo de situaciones y no vieron un agravante para continuar con la investigación", comentó Morales sobre la respuesta que obtuvo de la Fiscalía.

Aseguró que del mismo modo se contactó con la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, quienes solo le recomendaron tomar medidas de autocuidado.

Por esto, Morales tomó la determinación de salir del país junto con su familia: "en búsqueda de paz, tranquilidad, un mejor futuro y buscando salvaguardar nuestra vida".

Después de estar un tiempo incomunicado anunció que se encuentra bien, que ha sido un proceso difícil, pero actualmente él y su familia se encuentran "arrancando de cero".

El periodista hizo un llamado a los organismos de poder en el país: "invito a las autoridades en Colombia para que investiguen, invitan a la gente a denunciar y cuando se hacen las denuncias pareciera que no pasara nada".

Morales concluyó diciendo que tanto el cómo su familia está bien y se encuentran en un país en el que: "ya hemos puesto en conocimiento este tema y a diferencia de Colombia lo primero que me dijeron fue: no te preocupes, haremos todo lo posible para que no te pase nada, bienvenido".