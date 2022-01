Pese a anomalías, no se sabe si Daniel Quintero objetó firmas de la revocatoria

Así lo hizo el comité revocador, representado por el concejal Julio González, quien anunció la entrega a la Registraduría del soporte para pedir la revisión de las firmas desestimadas por parte de la entidad.

Cabe recordar que la Registraduría Nacional validó 133.248 firmas de las 291.750 presentadas. Algunas de las rúbricas rechazadas fueron, entre otras razones, porque el nombre no correspondía (21.921), era registro duplicado (21.687), habían datos incompletos (12.495) o porque el dato era ilegible (3.728).

El comité revocador alega la incorrecta anulación de más de 20.000 apoyos que, según ellos, cumplían a cabalidad con el trámite.

Del que no se sabe nada es del alcalde Daniel Quintero quien desde el 25 de diciembre, a través de redes sociales, comenzó una serie de acciones y declaraciones asegurando, entre otros señalamientos, que el trámite en su contra había cometido fraude sistemático.

Y en medio de esto, una de las controversias más álgidas ocurrió el jueves 30 de diciembre cuando el alcalde empezó a promocionar una página web para validar las firmas presentadas ante la Registraduría Nacional.

La página solicita el número de cédula para, supuestamente, validar si se firmó o no la revocatoria. Si el documento aparece, la plataforma dice que la firma fue encontrada y que si el titular no firmó, debe ingresar fecha de expedición del documento de identidad y número de celular para dejar la constancia. El mismo Quintero dedicó parte de la jornada a compartir mensajes de tuiteros que reportaron su caso.

Lo inquietante del asunto es por la solicitud de nuevos datos personales para adelantar una verificación que cada ciudadano puede realizar descargando el informe técnico en la página de la Registraduría, www.registraduria.gov.co/-Informes-Tecnicos-.html, y escribiendo su número de cédula en la barra de búsqueda. Muestra además el documento, el nombre completo, el renglón y si el registro es válido o inválido, y las razones.

Según dijo Quintero, el viernes 31 de diciembre a las 9:38 a.m., 3.000 ciudadanos habían reportado haber sido suplantados. Sin embargo, de acuerdo con expertos consultados, las firmas no válidas no implica que se haya configurado un fraude en el proceso ni mucho menos da pie para la nulidad del mismo.

Apuntan a que no es posible conocer el origen ni las motivaciones de quien presuntamente haya suplantado las firmas que asegura el alcalde. Y que, eventualmente incluso, pudo tratarse de alguien que buscara entorpecer el proceso revocatorio.

El vocero del Pacto por Medellín Andrés Rodríguez pidió a la ciudadanía abstenerse de ingresar sus datos que pueden, dice él, ser usados con fines muy diferentes a los que el alcalde asegura.

Rodríguez advirtió sobre el hecho de que Quintero lanzara, junto a sus secretarios, una campaña de descalificación y acciones polémicas por redes en lugar de entregar formalmente la evidencia a la Registraduría de los supuestos fraudes cometidos. Lo dice porque él, como parte involucrada, se puso a disposición de la Fiscalía para que se investiguen dichas denuncias y manifestó que hasta el jueves no tenía conocimiento de ninguna acción formal.