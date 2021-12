Pese a cambios en trámite de pasaportes, continúan protestas en la Cancillería

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, anunció en la noche del jueves la cancelación del piloto que permitía acudir sin cita, pero con pico y cédula, a las sedes de la Cancillería, lo que había provocado congestiones y aglomeraciones.

Sin embargo, muchas personas no alcanzaron a enterarse y acudieron este viernes a la sede de la 53.

Lea también: Invima autoriza uso de vacuna anticovid de Pfizer en niños de 5 a 11 años

"Anoche hicieron el cambio y uno ni se entera y ahora nos dicen que sin cita no nos atienden, nos enteramos por los medios de comunicación que habían cambiado y en la página en todo momento es que no hay citas", aseguró Alcira Pulido, quien acompañaba a su hijo, que tiene que renovar su pasaporte porque llegó a la mayoría de edad y tiene viaje a España antes de 15 días.

Una situación similar vive el cantante de folclor Nicolás Nicoyembe: "Anoche vine a hacer la fila y me dijeron que tocaba con cita en la página, soy músico y artista y necesito el pasaporte para una gira en mayo, se me venció el año pasado, intenté agendar la cita en otras sedes y no daban".

Diana Guevara llevaba dos meses intentando agendar la cita antes del piloto. Llegó desde el jueves a las 05:00 p.m. a la cita que tenía este viernes, pero ella al menos logró sacar la cita por la página web.

Jorge Duarte, transportador de carga, llegó a Bogotá, junto con su esposa desde Ibagué para tramitar el documento. Se comunicó con la Cancillería a las 04:00 p.m. del jueves, pero solo se enteró del cambio cuando llegó a la sede de la entidad.

Lea también: Fundación Cardiovascular, en el top 3 de los mejores hospitales latinoamericanos en cardiología

Aunque funcionarios de la Cancillería y uniformados de la Policía intentan controlar la situación, aún siguen las protestas de las personas que llegan a buscar una cita y se enteran de que deben hacerlo a través de la página web. Algunos de ellos amenazan con bloquear las calles adyacentes a la sede de la Cancillería.