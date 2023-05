Petro culpó al Icbf por desacertado trino sobre la supuesta aparición de los niños perdidos en Caquetá

Este lunes, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que él no fue quien escribió el trino, que confirmaba la aparición de los cuatro niños indígenas perdidos en la selva amazónica. Así lo manifestó en una entrevista a Noticias RCN, donde fue cuestionado por esta desacertada información.

“El trino es una comunicación oficial, no del presidente, sino que la recogen las instituciones del Estado, en este caso el ICBF. Esa es la noticia oficial, por eso borré el trino, porque después se deshace. (...) eran los canales oficiales del Gobierno que recogen la información y la trasladan”, precisó Petro, quien también aseguró que el Icbf se equivocó anunciando esta noticia de manera apresurada.

Así entonces, indicó que el trino no lo escribió directamente él y que fueron “mecanismos oficiales” los que emitieron la información en su cuenta de Twitter. Así mismo, culpó a los medios de comunicación, a los que señaló de no querer que hubiese conexión entre las diferentes entidades estatales.

“El trino no lo escribí, se escribió por los mecanismos oficiales. (...) Es que algunas personas y algunos medios quisieron que nosotros no nos conectáramos y que toda la comunicación quedaran en manos de ellos, que precisamente no tiene el mismo proyecto político del gobierno”, aseguró Petro al medio televisivo.

¿Qué pasó con el trino?

En medio de la incertidumbre por conocer el paradero de los menores que viajaban en una avioneta accidentada entre Guaviare y Caquetá, el miércoles pasado, Gustavo Petro, presidente de Colombia anunció en Twitter que ya habían sido encontrados.