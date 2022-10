Petro defendió su reforma pensional con señalamientos a los dos banqueros más ricos del país, ¿qué dijo?

Además, responsabilizó a los medios de comunicación de la falta de pedagogía sobre este tipo de iniciativas y aseguró que esto se debe a que sus dueños son, precisamente, los personajes que criticó.

“Van apareciendo quienes dicen que no, que cómo se nos ocurre, que una reforma pensional de ese nivel es la expropiación del ahorro de los que cotizan en los fondos privados de pensión”, comenzó a decir el primer mandatario en la clausura de la Minga Política y Cultural por la defensa de la vida, el territorio y la paz en Caldono, Cauca.

“Se les olvida decir que esas cotizaciones ya han sido expropiadas, en parte, por los dos banqueros más ricos de Colombia, pero ahí no hay prensa, ahí si no hay escándalo, ahí si no hay pedagogía para explicar esa situación”, cuestionó Petro frente a una mayoría indígena que lo escuchaba.

El presidente aseguró que la “falta de conciencia” de la sociedad ha permitido que los trabajadores crean en lo que dicen los medios de comunicación que, además, le pertenecen a los banqueros más ricos de Colombia.

“(Creen que) los va a afectar a ellos, cuando ellos son pobres y nunca tendrán pensión si sigue el actual sistema de fondos privados quitándose los dineros de la gente que cotiza, es decir, de la gente que trabaja”, aseguró.

La reforma pensional que propone el gobierno Petro busca que los sistemas pensionales –privados y público– no compitan entre ellos sino que sean complementarios. Por ejemplo, si una persona gana cuatro salarios mínimos, una parte iría a Colpensiones y lo demás a fondos privados. Además, se subsidiaría a personas que no lograron contribuir para la pensión.

Esto ha causado cierto recelo por el temor a que se descapitalicen los fondos privados, lo que además de afectar el sistema pensional, podría impactar el mercado accionario, entre otras preocupaciones.