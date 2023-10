Durante su discurso en un evento de excusas públicas por los casos de 'falsos positivos' de los jóvenes de Soacha, el presidente Gustavo Petro habló sobre sus aspiraciones a futuro y volvió a descartar la idea de "perpetuarse en el poder".

El Jefe de Estado comentó en su intervención que le "aburre" el poder. "No estoy pensando en cómo perpetuarme en el poder, me aburre el poder", fueron las palabras del Jefe de Estado sobre sus aspiraciones pasado su mandato.

"Por ahí andan (diciendo): 'es que no llega a todas las citas', No, es que a mi me harta el poder", dijo el presidente Petro en su participación en el evento de disculpas por parte del Estado a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.