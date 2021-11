Nuevamente en condición de aspirante al primer cargo del país, pero esta esta vez con la ventaja de ser el favorito en las encuestas, el dirigente de izquierda quiso anticipar su regreso para presentarles a los nortesantandereanos las pinceladas de lo que será su propuesta para esta región del país, duramente afectada no solo por la pandemia sino por el rompimiento de las relaciones con Venezuela.

Casi cuatro años después de la manifestación que no fue, en el parque Santander de Cúcuta, por cuenta del ataque que sufrió el carro en el que se transportaba hasta allí, el senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, regresó ayer a la ciudad.

En esta ocasión tampoco hubo discurso en el parque principal, pese a que le tenían organizada la tarima, y su intervención frente al público terminó otra vez en un hotel, aduciendo razones de seguridad.

No obstante, desde tempranas horas del día el precandidato atendió reuniones, recibió delegaciones que querían brindarle su respaldo y escuchó las inquietudes de algunos sectores productivos y gremiales.

En medio de su agenda, La Opinión tuvo un espacio para conversar con Petro sobre lo que propone para la región y el país, la situación del departamento, el restablecimiento de las relaciones con el vecino país, entre otros aspectos de la coyuntura local. Esto fue lo que nos dijo.

Vuelve a Cúcuta después de cuatro años y en medio de un escenario electoral completamente distinto, ¿cuáles son sus expectativas en esta región del país para 2022?

No deja de ser una oportunidad haber estado aquí en 2018, en un momento difícil para mí, porque hubo un atentado que la Fiscalía no quiso investigar y la decisión de un alcalde de sabotear inconstitucionalmente una manifestación en plena campaña electoral, cuando es un derecho fundamental. Un resultado, a la postre, el día de las elecciones, que generó una enorme distancia a favor de Duque sobre mí en Norte de Santander. Hoy vuelvo y este regreso me permite hacer una valoración, y a la sociedad misma, y es: ¿esa decisión política de votar a favor de Duque fue acertada, le sirvió a Cúcuta y a Norte de Santander?

¿Y cuál es la respuesta a ese análisis?

Todas las estadísticas que tenemos en la mano indican que no. Duque, literalmente, quebró a Cúcuta, quebró sus empresas, quebró la sostenibilidad. Mientras en 2018, y esto hay que decirlo, pues quizás ese fue el origen del triunfo del presidente en esta región, lo que veíamos era mucha hambre en Venezuela y cantidades de personas cruzando la frontera, durmiendo en las aceras, hoy el hambre está allá y está acá. Convirtieron a Cúcuta en una ciudad del hambre, con la mitad de su población en la pobreza.

¿Cree usted que este escenario cambia las condiciones, ahora en favor de su nuevo proyecto presidencial?

Creemos, y a eso fue lo que vinimos, pues este va a ser el sentido de la campaña en la región, que hoy por hoy nos hemos constituido en la fuerza política que es capaz de sacar a Cúcuta y a Norte de Santander del hambre y volver a Cúcuta, quizás, una de las ciudades más ricas de Colombia.

¿Cómo sería posible eso?

La palabra clave es industrialización. Como todas las ciudades fronterizas de buena parte del mundo, la frontera no es un crimen, la frontera es una oportunidad. Somos la fuerza política que hoy podría garantizar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con cualquiera que sea el gobierno de Venezuela el 7 de agosto de 2022. Ese es el primer requisito fundamental para una industrialización, porque al otro lado hay un mercado. En ese sentido, hemos propuesto a todo el país que la tarea de pasar de una economía petrolera a una economía productiva pasa por tres democratizaciones: la del saber, la del crédito y la del espacio.

¿De qué forma concibe el tránsito hacia esa industrialización que propone para la región?

El desarrollo industrial, indudablemente, tiene que tener un mercado que ya lo garantizan 13 millones de habitantes que están al lado y lado de la frontera, es decir, el mercado más grande de Colombia está aquí y no en Bogotá. Ahora, eso implica una serie de condiciones que hay que añadir, como el costo de la energía eléctrica, que es un insumo fundamental en un proceso de industrialización, pero que aquí es de los más caros de América. La estrategia de la energía solar puede democratizar la generación de energía eléctrica, bajando los costos y eso es fundamental si queremos industrializar la región.