Petro lo volvió a hacer, canceló sus participaciones públicas de este jueves

El presidente Gustavo Petro canceló los eventos de su agenda pública programada durante este jueves, 24 de agosto. La impuntualidad, los desplantes y la cancelación de eventos se ha convertido en una constante de la agenda del presidente Petro.

De hecho el mandatario de los colombianos tenía programado un encuentro con el Consejo Gremial de Nacional en la mañana este jueves, 24 de agosto. Sin embargo, aduciendo problemas de salud tras su regreso de Ciénaga de Oro, Córdoba, el encuentro con los empresarios tuvo que ser reprogramado para el próximo martes, 29 de agosto.

Pero este no fue el único encuentro cancelado desde la Presidencia de la República durante este jueves.

Pese a que el mandatario de colombianos había negado problemas de salud mediante sus redes sociales, se conoció que por quebrantos de salud no se pudo reunir con los gobernadores del Pacífico colombiano con quienes tenía programada una reunión para hablar sobre la situación de seguridad en esa zona del país. Así lo confirmó la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien señaló que esa reunión no había sido posible.

"El señor presidente (Gustavo Petro) seguía con quebrantos de salud, a quien deseamos su pronta recuperación", dijo la gobernadora Roldán, a las afueras de Casa de Nariño mientras atendía a medios de comunicación. Luego de este mensaje, Roldán hizo un balance de la jornada con funcionarios de Presidencia y ministros con los que abordaron las preocupaciones por el orden público en esa región del país.

A principios de esta semana, el presidente Petro se había referido a su inasistencia al evento de la Andi, celebrado el viernes 17 de agosto, en el que empresarios de todo el país se quedaron esperándolo.

"Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas", fue el mensaje que publicó Petro el pasado martes, 22 de agosto, en su cuenta de X, antes Twitter.

Piden que el presidente se practique exámenes

Desde partidos políticos como Cambio Radical y Centro Democrático radicaron ante el Senado de la República una solicitud para que el estado de salud del mandatario sea evaluado.