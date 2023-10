Petro se reúne por separado con los embajadores de Israel y Palestina para promover la paz

"Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres", informó el mandatario en su cuenta de la red social X (antes Twitter) en un mensaje acompañado de dos fotos con los diplomáticos.

Estos encuentros se producen después de doce días de agrias discusiones vía X entre Petro y el Gobierno de Israel y la comunidad judía internacional que llevó al mandatario colombiano a amenazar con suspender las relaciones con el Estado hebreo.

La controversia comenzó por la postura de Petro que, como defensor de la causa palestina, ha condenado los bombardeos de Israel a la Franja de Gaza, comparando incluso esas acciones con las de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero sin repudiar el terrorismo del brazo armado de Hamás, que el pasado 7 de octubre dejó más de 1.400 israelíes muertos y dio origen a la nueva guerra.

"He expresado mi solidaridad con la niñez israelí y palestina que deben y tienen el derecho de vivir en paz. Enviaremos un avión con ayuda humanitaria a las cercanías de Gaza en espera (de) que se abra un corredor humanitario. Colombia abrirá su embajada en Ramallah, Palestina", agregó Petro.

Colombia reconoció a Palestina como Estado soberano en agosto de 2018 pero hasta ahora no cuenta con una embajada en ese país, mientras que las relaciones diplomáticas con Israel son más antiguas, establecidas en 1957.

En la foto de este jueves con el embajador de Palestina aparece solo Petro, mientras que con el embajador de Israel está también el canciller colombiano, Álvaro Leyva, quien el pasado lunes agravó la crisis diplomática al instarlo a que se vaya del país.

"La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con @petrogustavo Presidente de la República. Vergüenza (sic). Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego", manifestó el canciller en X, mensaje que luego matizó ante las críticas recibidas de diferentes sectores.

Ante la escalada verbal de Petro contra Israel, ese país llamó a la embajadora de Colombia, Margarita Manjarrez, para expresarle su rechazo a las declaraciones del mandatario y decidió "detener las exportaciones de seguridad a Colombia", país al que exporta armamento y sistemas de vigilancia, entre otros productos.