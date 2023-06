Petro volvió a referirse al caso del coronel Óscar Dávila, ¿qué dijo?

Tras la extraña muerte del coronel Óscar Dávila el pasado 9 de junio, el presidente Gustavo Petro se pronunció y lamentó no haber podido cuidar al uniformado. Así mismo, durante su intervención en la ceremonia de ascenso del director de la Policía, general William Salamanca, el mandatario le pidió a la Fiscalía respuestas y un informe oficial que explique las causas del deceso.

“El fiscal prometió, no lo ha hecho aún, dar el reporte científico sobre la muerte del coronel. Espero sea mañana, él determinará cuándo”, expresó Petro, quien también aseguró que tuvo la oportunidad de verlo una sola vez, pero sabía de su existencia en las oficinas del Palacio.

Sobre ese reporte oficial, el presidente aseguró que será la pieza final para conocer qué fue lo que realmente pasó con el coronel que hacía parte de su círculo de seguridad más cercano en la Casa de Nariño y quien fue mencionado en el escándalo de chuzadas a dos empleadas de la exjefe de Gabiente de Petro, Laura Sarabia.

Sin embargo, en su discurso, Petro señaló que la presión que recibió Dávila pudo haber sido una de las causas de la muerte. “Es como si me hubieran prestado un ser humano que no pude cuidar yo mismo porque subestimé la presión, yo porque estoy acostumbrado a sentirla, y creo que las demás personas lo hacen, y no es así, ningún ser humano es igual”, explicó.

Para finalizar su intervención, el mandatario aseguró que cuando el informe del fiscal general Francisco Barbosa esté listo, entonces el Gobierno se expresará sobre lo que mató al coronel.

Lo cierto es que esa investigación va andando según lo planeado. Precisamente, esta mañana llegó hasta el búnker de la Fiscalía, el coronel Carlos Feria, el jefe de seguridad de Petro, para declarar sobre la muerte del uniformado. En la diligencia, Feria habló sobre su relación profesional y laboral con Dávila, además tuvo que responder sobre posibles presiones o intimidaciones que haya recibido para investigar el posible suicidio. Por su parte, el abogado de Feria asegura que tienen toda la disposición para aclarar lo sucedido.

El que no se presentó a la cita con el ente investigador fue el esposo de Laura Sarabia, Andrés Fernando Parra, llamado a declarar por irregularidades en los polígrafos y el hurto del maletín millonario en su casa.