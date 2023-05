Petro y presidente de la Andi se enfrentan en Twitter por reforma laboral

Como se ha vuelto costumbre, el presidente Gustavo Petro amaneció siendo noticia por cuenta de un cruce a través de Twitter, esta vez con el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

La manzana de la discordia fue un informe del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República, en el que se advierten los graves efectos que tendría la reforma laboral tal como está hoy.

Con los diferentes cambios en el régimen laboral, una de las conclusiones del informe es que “los resultados sugieren un incremento permanente en el costo laboral promedio, producto de aumentos en los costos salariales y en las indemnizaciones. Por cuenta de los primeros, el incremento en el costo laboral promedio oscilaría entre 3,2% y 10,7%, mientras que por las segundas, el aumento estaría entre el 1,2% y el 1,9%”.

El punto más inquietante es la estimación de que “en el escenario medio la reforma podría reducir el empleo formal alrededor de 454.000 empleos, equivalentes a una disminución del 2,1% de la tasa de formalidad”.

Conocida esta previsión, Mac Master cuestionó que “Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no sólo no crea empleo, sino que lo destruye”.

Por el contrario, agregó, el proyecto debe crear empleo, reducir la informalidad y generar más actividad económica.

Ante esto, Petro respondió criticando que “en Colombia se ha creído que volver el trabajador esclavo genera más riqueza”, mientras por el contrario es el país menos productivo de la Ocde.

Y luego envió un “dardo” directo a Mac Master, asegurando que “nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza”.

En ese sentido, el líder de la Andi llamó a tomar decisiones razonables con base en las cifras y evitar incrementar la informalidad o el desempleo.

“Estoy seguro que no puede ser la intención del gobierno generar desempleo o aumentar la informalidad, pero lo cierto es que muchos estamos alertando sobre ese riesgo. Estamos a tiempo de no cometer ese error, hagamos una reforma que aumente la protección social de los trabajadores y que no genere desempleo”, escribió Mac Master.

Mientras tanto Petro se mantuvo firme en su punto. Según el Jefe de Estado, la informalidad no está ligada al costo laboral para los empleadores sino a la falta de capacidades productivas.

A la espera de que la reforma empiece a discutirse, la polémica sigue subiendo, pues vale mencionar que esta semana también hubo un cruce entre la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el gremio de los comerciantes, Fenalco, luego de que la funcionaria lo acusara de alterar las cifras sobre el efecto que tendría el proyecto.

Ante esto, Fenalco le dijo a Ramírez que no altera cifras y, por el contrario, trabaja con cálculos oficiales.

