Pico y placa en Cúcuta: así funcionará la medida para este jueves 7 de septiembre

En Cúcuta para este jueves, 7 de septiembre, la dirección de Tránsito y Transporte mantiene activa la medida de pico y placa que busca reducir la congestión en las principales vías de la ciudad y minimizar los índices de contaminación del aire.

De acuerdo con la Alcaldía el pico y placa del área metropolitana para carros con placas terminadas en 7 y 8 aplica de 7:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. En la tarde es de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Para placa extranjera y nacional es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

De acuerdo con las autoridades con el pico y placa se espera un mejor y renovado circuito de movilidad en Cúcuta y su área metropolitana, donde el principal factor sea el uso apropiado del transporte público o en su defecto, el uso de la bicicleta por la ciclovía habilitada, y de esta manera contrarrestar la demanda de vehículos.