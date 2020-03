Piden a Duque cerrar la oficina de derechos humanos la ONU

Visita fallida del relator

Otra polémica abierta en la relación entre la ONU y el Gobierno es la visita fallida del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, quien presentará la próxima semana en Ginebra un informe sobre la situación de DD.HH. en Colombia.

Sin embargo, la última parte del informe tuvo que hacerla desde la distancia porque por más que lo intentó no fue posible viajar al país, porque nunca recibió la invitación del Gobierno.

“Yo me contacté con el cónsul y me reuní con Francisco Barbosa (ex alto consejero presidencial para los Derechos Humanos y actual Fiscal General), quien había sido mi principal enlace para la visita oficial”, relató Forst en una entrevista con la revista Semana.