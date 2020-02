Piden al fiscal ‘desengavetar’ investigación a Santos

A través de una carta, el expresidente Andrés Pastrana le pidió al recién posesionado fiscal general, Francisco Barbosa, ‘desengavetar’ la investigación sobre el supuesto ingreso de dineros ilícitos a la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos.

“Junto con el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez presentamos al entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, una detallada denuncia sobre evidencias de financiación ilegal de la reelección del presidente Juan Manuel Santos, misiva engavetada sin respuesta desde el día 18 de agosto de 2017”, señala.

El expresidente le pide a Barbosa que asuma esta investigación debido a que se trata de un ‘robo’ del poder Ejecutivo.

Le pidió que designe un vicefiscal ad hoc, dados los vínculos del fiscal general con personas que poseen interés en dicha investigación.

Al expresidente Juan Manuel Santos se le acusa de haber recibido dineros provenientes de Odebrecht en su campaña de reelección 2014. El monto que habría ingresado sería cercano a los 6.000 millones de pesos.

En diciembre pasado, luego de rendir versión libre en el Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que no hay ninguna prueba que lo vincule con este escándalo de corrupción y pidió archivar el proceso que se adelanta en su contra en la autoridad electoral.

“Queda claro, clarísimo, que no hay nada, que no hay una sola prueba que ponga en tela de juicio mi buen nombre. Después de estos años no hay absolutamente nada. No tengo nada de qué defenderme porque ahí están los hechos”, señaló el expresidente en su momento.

Los colaboradores

Luego de su posesión, Barbosa anunció el que será su círculo de colaboradores más cercanos en la Fiscalía.

Ese día dijo que al ente investigador llegarán Gabriel Ramón Jaimes, como coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema; Carmen Torres como delegada para la Seguridad Ciudadana; Martha Janeth Mancera como directora de la Unidad Especial de Investigaciones, y Marcela María Yepes, como directora ejecutiva.