Piden justicia ante asesinato de deportista bumangués en Cali

El caso estalló en las redes sociales en horas de la mañana, donde se alertaba del homicidio de un deportista en el cerro al que ascienden numerosos caleños a hacer ejercicio todos los días y al que estaba permitido acceder para ejercitarse hasta la 1:00 p.m., pues la ciudad está en toque de queda.

Una de las ventanas de la casa de Felipe, en el barrio El Bosque del norte de Cali, da hacia el cerro.

Su papá, el sargento primero del Ejército Jorge Mario Tobón Calderón, veía como el helicóptero de la Policía rondaba la montaña, pero no cayó en cuenta de lo que pasaba hasta que un mensaje en el grupo de WhatsApp de la Red de Apoyo de la que hace parte, reportaba la captura de dos hombres por matar a un deportista. "Automáticamente se me vino a la mente mi hijo", dijo.

El crimen ocurrió pasadas las 7:30 a.m. cuando Jorge, de 25 años, subía caminando al cerro junto a su novia por el camino posterior de la montaña (desde Chipichape), donde fueron sorprendidos por tres hombres.

Según el relato que la novia de Jorge le dio al papá de la víctima, y que él compartió, los hombres intentan abusar de la mujer y su hijo se opuso. Ella les ofrece una suma de dinero para que los dejen seguir, a lo que al parecer accedieron.

La joven desciende del cerro en busca de ayuda y se encuentra con otros deportistas que le colaboran para dar aviso a la Policía. En el transcurso de ese momento, los hombres atacan con arma blanca a Jorge, quien muere en el cerro, en hechos que aún no han sido explicados con detalle.

"Los tipos al ver que venía la gente, apuñalaron a mi hijo. Tiene infinidad de puñaladas, lo encontraron desnudo, amarrado, le golpearon la cabeza con una gran piedra", relató su papá.

El general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía de Cali, en declaración a medios, había dicho que el crimen se dio en un intento de hurto. "Tres individuos les hacen una exigencia de dinero, a la mujer específicamente, por lo que ella recurre a los uniformados en la zona y es en ese momento cuando agreden al joven, causándole la muerte", indicó.

Pero su padre reitera que no es así y dice que este no es más que un caso derivado de la impunidad de la justicia colombiana, pues los atacantes ya habían sido detenidos el año pasado y dejados en libertad.

"Él me dijo anoche, Papi, voy a subir al cerro, y yo iba a ir con él. Pero me dijo que no, que iba con su novia y se fueron los dos. Y yo desde mi apartamento viendo el operativo del Halcón de la Policía, viendo el operativo de captura de los que mataron a mi hijo", contó.

Felipe, el deportista que este semestre se hacía ingeniero

"No lo pienses mucho y haz lo que te haga feliz", es el mensaje de una de las fotos que queda en su perfil de Instagram de un paseo familiar.

Felipe vivía bajo esa premisa. Era un deportista destacado desde los 10 años, un joven dedicado a sus estudios y a su trabajo.

Nació en Bucaramanga en julio de 1995 ya que la familia se movía por todo el país, debido al trabajo de su papá. Pero estaba radicado en Cali desde el 2005, año en que su papá se retiró.

Practicaba patinaje en línea desde niño. A los 13 años empezó a practicar hockey en línea obteniendo varios premios nacionales en las categorías juveniles y mayores. También fue subcampeón nacional y era entrenador del Club Stunder, adscrito a la Liga Vallecaucana de Patinaje.

"Yo inicié en el hockey con Felipe, y ver esto realmente me pone muy mal, solo espero que se haga justicia, y que los clubes no dejen sola a su familia, que tanto nos apoyó", escribió uno de sus amigos en el grupo de Facebook del Club.

Estudió en el colegio Mayor Santiago de Cali de donde se graduó como bachiller.

"Tobón es un amigo que uno esperaba que fuera para toda la vida. Era una persona con la sonrisa en la cara, sensible a los problemas de sus amigos, como pocos. Era una persona amplia, de hacer un asado e invitarnos a su casa. En su casa hemos tenido las celebraciones, los cumpleaños y las últimas reuniones cuando lo permitía la pandemia. Era juicioso, le gustaba la ingeniería. Estaba trabajando para pagarse la carrera. Creo que todo el amor que está recibiendo ahora es fruto de lo bueno que fue, de su buena vibra y de su valentía en su último momento de vida", cuenta el periodista Andrés Felipe Martínez, quien fue su compañero en el colegio.

Su rutina era la de un joven deportista. Asistía al gimnasio y luego se iba a trabajar. Era el Jefe de Laboratorios del Centro Colombiano de Estudios Profesionales, Cecep, de donde se graduó como Tecnólogo en Mecatrónica.

Su tesis sobre el manejo de residuos biodegradables para la elaboración de prótesis fue galardonada y presentada en Cartagena como un referente de categoría nacional.

Con lo que trabajaba se estaba costeando su carrera profesional y este semestre se graduaba de Ingeniero Electrónico de la Universidad Autónoma de Occidente.

"Era de su casa al trabajo. No porque fuera mi hijo, pero era un ciudadano intachable. De los que frenaba para darle paso al peatón"

Que no haya impunidad, pide la familia

La alerta de su novia y los demás deportistas permitieron que la Policía capturara a dos de los tres delincuentes en el cerro, poco tiempo después del crimen de Felipe.

Por eso se conoció que ambos, uno de ellos colombiano y otro venezolano, tenían antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, entre otros delitos. La Policía les incautó un arma traumática y dos armas blancas.

El tercer delincuente sigue sin ser capturado por la Policía, aunque el general Juan Carlos Rodríguez dijo que se tiene información para su identificación.

De acuerdo con información compartida por la familia, "los delincuentes habían sido capturados el 14 de noviembre del 2020 por porte ilegal de armas y fueron dejados en libertad por la Fiscalía Seccional 110 de la Unidad de Reacción Inmediata".

"¿Por qué esa juez los dejó libre?, me han dicho que los han capturado dos veces. Solo pido que se esclarezca el crimen de mi hijo, que no haya impunidad. Ya le di poder a dos abogados para que se haga justicia, no puede permitirse que a un deportista, un ingeniero, se le quite la vida de esta manera en este país", clamó su padre.