Piden repatriación de caleño que está en grave estado de salud en cárcel de China

Cuando era joven sobrevivió a un cáncer de testículo, por lo que debe tener unos cuidados especiales. En prisión le descubrieron un rebrote de la enfermedad que hizo metástasis en su abdomen y hoy lo tiene ad portas de la muerte. Rondón, de 44 años, pide desde la cárcel que se revise su caso, ya que desde el inicio de la pandemia su repatriación ha sido postergada y su expectativa de vida no es muy alta. Lea también: Ministro de Defensa se encuentra en área de cuidado crítico por COVID-19 "En estos momentos me encuentro detenido en Shanghái y he estado aquí por cerca de 10 años, no he cumplido la mitad de la sentencia. Estoy atrapado en un grave y mortal peligro", afirmó en un audio. María del Pilar Rondón, hermana de Francisco, manifestó que su familiar siempre fue un buen estudiante, de hecho, logró entrar a la Universidad del Valle, pero tuvo que salirse por el cáncer testicular que le dio cuando apenas tenía 20 años. Luego de recuperarse del cáncer en el año 2001, Francisco se dedicó a trabajar en labores de campo, debido a que su familia es de escasos recursos y no podía pagarle los estudios en una universidad privada. Además: MinJusticia presentará proyecto para regular la prisión perpetua "Ante la falta de oportunidades, en marzo de 2011 mi hermano se fue a Bogotá a buscar trabajo, no supimos nada de él hasta mayo del mismo año, cuando el cónsul nos llama y nos dice que mi hermano estaba detenido en Shanghái por narcotráfico", contó María del Pilar. Rondón fue sorprendido por las autoridades chinas con 900 gramos de cocaína. El colombiano fue condenado a cadena perpetua por el delito de narcotráfico. "Mi hermano nunca tuvo problemas con la justicia, siempre fue una persona de bien pero la falta de oportunidades lo empujó a tomar una mala decisión y cayó en una red de narcotraficantes", relató.

Como recluso fue forzado a realizar trabajos en condiciones que, dice, violan los derechos humanos. Sin embargo, tras varios años en la prisión Quin-Pu de Shanghái, el gobierno chino estudió el caso de Rondón y redujo su condena a 22 años. "De salud yo me llegué a sentir afortunado porque creía que había superado esa etapa de mi vida, pero hace dos años empecé a sentirme mal. Acudí a la enfermería y el médico, por tacto, me dijo en 2018 que presentaba un endurecimiento en el abdomen, lado izquierdo. Me preocupé y pedí que se me ordenara el TAC abdominal (tomografía por computador) y tres exámenes de sangre", indicó Rondón en un audio.

Ante la negligencia de las autoridades chinas, Francisco tuvo que hacer una huelga de hambre en la cárcel para que le realizaran las pruebas médicas, pero tuvo que esperar varios meses para ser atendido.

A principios de 2019 por fin se le realizó el examen y el resultado arrojó que la masa que tiene en el abdomen es cancerígena y le estaba haciendo metástasis.