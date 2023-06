Finalmente, agradeció “a Dios porque me los tiene con vida y para grandes cosas”, y enfatizó en que aún no ha podido entablar un diálogo extenso con ellos para conocer los detalles de su sobrevivencia durante esos 40 días.

“Lo primero es que agarro a la niña de 13 años. No es fácil preguntarle porque los niños son 40 días en los que no han comido bien, no han podido dormir bien. No he tenido la oportunidad de sacar información. De mi parte, espero que se recuperen bien. Ellos mismos darán sus declaraciones y ustedes las sabrán. Yo de mi parte no puedo exagerar, sumar y quitar”, finalizó.