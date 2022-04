Piedad Córdoba aceptó suspender actividades de campaña del Pactor Histórico

Córdoba aseguró que aceptará la solicitud del Pacto, para que esas acusaciones no sean utilizadas en contra de la agrupación política en medio de la contienda presidencial. Además, reiteró su apoyo a Petro y a su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, considerándolos la mejor opción para llegar a la Casa de Nariño.

“Nada más lejano a mi interés que ser usada como excusa por los enemigos de la democracia para que se empañe nuestra inminente victoria electoral. Me mantengo como parte del Pacto Histórico, convencida de que es la opción para sacar al país de la profunda crisis actual e invito a todos los sectores sociales y ciudadanos que se sientan identificados con mi trayectoria y accionar político”, manifestó Córdoba en un comunicado.

La senadora aseguró que reiteraba su disposición, como lo había expresado el 15 de marzo, de poder defenderse ante la Comisión de Ética y Garantías del Pacto con la intensión de desmentir, según Córdoba, la persecución política a la que se ha visto sometida en los últimos años, catalogándose como una perseguida política.

“Presentarme ante las instancias de nuestra coalición, en el marco de los acuerdos programáticos es mi deber y mi derecho. Por ello exhorto a todos y todas, los que han formado parte del Pacto Histórico, puedan ser objeto de rumores, acusaciones o investigaciones legales en curso, a hacer lo mismo dando muestra de transparencia a diferencia de las otras candidaturas presidenciales”, afirmó la senadora.

Frente a la situación de su hermano Álvaro Córdoba, quien está siendo solicitado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntamente estar involucrado en actos del narcotráfico, Córdoba expresó que ese caso es una persecución política que está haciendo la DEA en contra del Pacto, además aseguró que no ha visitado ninguna cárcel del país, únicamente en la que está su hermano.

“Álvaro tiene derecho a su presunción de inocencia y a ser juzgado acorde a las leyes colombianas, por lo que lo he respaldado familiar y legalmente, pero ello no implica ningún acuerdo clientelar con capos del narcotráfico para conseguir apoyo electoral, ni para ofrecer promesas incumplibles; máxime si se habla de privados de libertad en cárceles distintas a La Picota. No he negociado nada a nombre del Pacto Histórico, ni de Gustavo Petro”, aseguró Córdoba.

La senadora desmintió las diferentes investigaciones que han surgido frente a si se ha reunido con los extraditables José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, Juan José Valencia, alias ‘Andrea’, y John Freddy Zapata, alias ‘Messi’.

“Independientemente de lo que suceda continúo mi lucha por la paz, la soberanía de Colombia y la integración latinoamericana. Sin paz y unidad continental, tal como lo conspiran poderes extranjeros y sus agentes en Colombia y la región, no hay posibilidad alguna de cambio real o gobierno alternativo en nuestro país”, aseguró Córdoba.