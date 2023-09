Como la principal manera de expresar su rechazo al anunciado cierre de Playa Blanca, los habitantes nativos de este paradisiaco balneario anunciaron recientemente que harán un bloqueo en la vía a Barú.

La manifestación está programada para mañana martes 19 de septiembre, a la altura del puente a Barú, conocido popularmente como puente Campo Elías, ubicado a la altura del corregimiento de Pasacaballos y que permite la interconexión de esta zona insular de Cartagena.

La medida de cierre de la vía está programada para iniciar a las 6 de la mañana, luego de una convocatoria que dará inicio a las 5 de la madrugada.

Este acto de protesta surge en respuesta al reciente anuncio de la Alcaldía de Cartagena, a través del decreto 1239 de 2023, que establece el cierre de estas playas durante los días 19 (martes) y 20 (miércoles) de septiembre.

Según la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, esta medida busca continuar el trabajo interinstitucional para mejorar la seguridad en el destino turístico y esclarecer los incidentes recientes, incluido el lamentable fallecimiento de un hombre por ahogamiento en el sector de Playa Tranquila.

Los habitantes de Playa Blanca, encabezados por líderes como Claudia Martínez, expresan su firme rechazo a esta decisión de la administración distrital, pues consideran que les están vulnerando sus derechos como nativos y señalan que muchos operadores turísticos ya tenían reservas programadas para esos días.

Los afectados argumentan que el derecho al trabajo es fundamental y que la medida es injusta, ya que no tuvo en cuenta a la comunidad insular.

“Rechazamos de plano esos cierres donde el nativo es el directamente afectado y no se le respeta el derecho al trabajo. Ya muchos trabajadores hoy en día no se ganan ni el mínimo vital. Hacemos un clamor y pedimos la intervención de la Personería, del Defensor del Pueblo, y todas las entidades defensoras de los derechos humanos, así como autoridades distritales, departamentales y nacionales, exigimos que tomen cartas en el asunto, no queremos más atropellos con los nativos de Playa Blanca”, señaló Claudia.

Además, los manifestantes insisten en que el ahogamiento de una persona no puede ser utilizado como pretexto para cerrar los balnearios. Sostienen que la responsabilidad de la seguridad en la playa recae en la administración distrital, que debería proporcionar el personal necesario para garantizar la integridad de los bañistas en esta playa pública.

Los nativos exigen ser escuchados y por eso la protesta de mañana busca llamar la atención de las autoridades locales y nacionales, instando a una revisión de la medida y un diálogo que tenga en cuenta sus preocupaciones legítimas.