Playa Blanca: la cuenta pasó de $86 mil a $336 mil por el “servicio”

¿Se imagina ir a disfrutar de las paradisiacas playas de Barú y que al final de la tarde te cobren más por el servicio recibido que por lo que consumiste?... Este hecho desafortunado le sucedió a Fede López, quien el pasado puente festivo decidió ir a Playa Blanca y pasar un rato agradable. Sin embargo, el final de su historia fue indignante.

Esta mujer contó a través de su cuenta de Twitter que consumió una piña colada ($30.000), un agua de coco ($20.000) y una botella de agua ($6.000) pero su sorpresa fue que el total de la cuenta fue de $336.000.

“Por eso odio ser turista en mi propio país. ¿Alguien que me diga desde cuanto uno tiene que pagar $250 mil en servicio por sentarte en una playa pública”, cuestionó.

Lea también: Indignación por caza de tiburón en Uribia, La Guajira

Y continuó: “Playa Blanca es lo peor que tiene Cartagena. ¡Hasta cuando tanto robo! Si no pagaba los $250 nos iban a hacer daño”.

El Universal dialogó con la afectada y nos manifestó que ella y un grupo de amigas se sintieron intimidadas. “Me pareció impresionante que me haya tocado pagar eso. Fui intimidada por cuatro personas altas, de contextura gruesa. Eso me sucedió más o menos a cinco locales después de la segunda entrada a la playa”, aseguró Fede.

Y reiteró: “En el sitio duramos tres horas aproximadamente. Antes de llegar se me acercó un chico y me dijo que me cobraría a precio local y lo que íbamos a consumir. En el sitio estábamos una amiga y yo. Al final me dieron la cuenta y yo le dije no voy a pagar ese dinero, luego me intimidaron y me dijeron que eso era el costo de sus trabajo, seguridad (ya que nos estaban “vigilando” para que nada pasara) y tenían que pagarle al de la basura”.

No es la primera vez

Las denuncias por cobros excesivos en Cartagena se ha vuelto una constante y no solo se presentan en los balnearios del Corralito de Piedra sino en restaurantes, carreras de taxis y sitios de entretenimiento familiar. El 7 de julio de 2019, le cobraron $180.000 a cartageneras por dos bandejas de pescado en Playa Blanca. Ese mismo año pero en el mes de junio, a unas turistas extranjeras les cobraron $350 mil por una carpa y dos masajes.

Lea aquí: Colombia no tiene contagios persona a persona de la viruela del mono: MinSalud

Las mujeres denunciaron que al pagar el valor pactado, entregaron 100 mil en efectivo y el resto con tarjeta de crédito, pero al momento de hacer la transacción en el datáfono, les cobraron los $250 mil y no les devolvieron los $100 mil que habían dado en efectivo inicialmente.

Ante esta situación, las extranjeras recurrieron a la Estación de Policía, donde los agentes, con la información recibida, y funcionarios de la Secretaría del Interior, fueron hasta el negocio para verificar la negociación.