Polémica en el Ministerio de Salud: Universidad desmiente que Guillermo Jaramillo haya cursado Medicina

El ministro de Salud del Gobierno Nacional, Guillermo Alfonso Jaramillo, no solo ha tenido que estar en medio de la polémica por la reforma a la salud, sino que ahora un abogado lo denuncia por presuntamente no haber cursado estudios de medicina en Suecia, como él aseguraría.

"El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, suele mencionar con orgullo su experiencia como médico en Suecia. Sin embargo, según mi investigación, parece que él nunca estudió en el país nórdico", escribió en su cuenta de X el abogado Edwad Morrón, quien hace la denuncia.

Según el denunciante, se comunicó con la Universidad de Lund, donde habría, estudiado, pero la respuesta no habría sido favorable para el funcionario del Gobierno Nacional. "No podemos encontrar a nadie con este nombre en nuestros registros. Además, el programa médico sueco es en sueco y no hemos tenido ningún curso internacional dentro de estos campos".

El abogado converso con La FM y aseguró que, pese a que la universidad dice que Guillermo Alfonso Jaramillo no cursó medicina en sus facultades, en su hoja de vida sí figura dicho estudio.

"Yo tuve tanta curiosidad que me decía 'vea su hoja de vida', pero terminó los estudios muy curiosos (...) yo comparto la información que he obtenido. Entonces hay dos posibilidades, o las instituciones están equivocadas, o que en serio sí ha mentido en su hoja de vida para hacerle más fácil en su vida política", le dijo a dicho medio de comunicación.