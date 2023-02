En medio de la defensa irrestricta que ha hecho de su reforma a la salud y de la ministra Carolina Corcho, este viernes el presidente Gustavo Petro fue fuertemente criticado y cuestionado tras divulgar fotografías que supuestamente evidenciaban el deterioro de hospitales de Antioquia, pero que en realidad correspondían a imágenes de centros médicos de Venezuela.

“Este es el estado de los hospitales en los municipios excluidos de Antioquia. Pero nos quieren convencer de que tenemos el mejor sistema del mundo. Empecemos por dejar de engañar a la gente”, trinó el jefe de Estado, compartiendo su mensaje con fotografías de hospitales en ruinas y visiblemente deteriorados.

No obstante, el presidente tuvo que borrar la publicación, que alcanzó a tener 24.500 visualizaciones, pues en realidad se trataba de centros médicos de Venezuela, uno de ellos el Hospital Vargas, uno de los más célebres y antiguos de Caracas.

“Sin engaños, presidente Gustavo Petro. Esas fotos son de hospitales venezolanos”, criticó el representante de oposición Andrés Forero, del Centro Democrático.

“Todos reconocemos que, a pesar de los innegables avances en salud en los últimos 30 años, hay muchas cosas por mejorar, pero no le queda bien desacreditar nuestro sistema con noticias falsas”, agregó.

Por su parte, el también representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) reclamó que “Petro no conoce el sistema de salud”, y que tanto el jefe de Estado como la ministra Corcho “utilizan datos e imágenes falsas para justificar sus barbaridades. Ya no canse más, entienda que pasó la campaña y no, no tenemos los hospitales así en Antioquia. Es Venezuela, de su amigo (Nicolás) Maduro”.

Previamente, Petro se vio enfrascado en otra polémica al criticar al exministro de Salud Fernando Ruiz, quien a través de un video en TikTok criticó la reforma y lo dicho por un escudero del presidente: el representante Agmeth Escaf, nada menos que el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde arrancará la discusión de la iniciativa.

“Que el exministro no malinforme a la gente”, respondió Petro, mientras que Ruiz replicó y defendió que las EPS son eficientes. En esa línea, también en Twitter, el exministro criticó a Petro por compartir las fotos falsas de los hospitales: “Ese es el hospital Vargas de Caracas donde seguro la reforma de la ministra Carolina Corcho nos quiere llevar”.