Polémica por propuesta de bilingüismo de Gustavo Bolívar: “Una persona que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie”

Un día después de anunciar oficialmente su candidatura por la Alcaldía de Bogotá, el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar empezó a develar algunas propuestas que le hará a los capitalinos para que lo apoyen para llegar al Palacio de Liévano en 2024.

En entrevista con Caracol Radio, además de hablar de la polémica que se armó con el anuncio de que la exministra Carolina Corcho lo asesorará en temas de salud, el candidato contó que tiene una ambiciosa apuesta para que Bogotá se convierta en una ciudad bilingüe y cuando explicaba dicha propuesta, una frase suya generó otra fuerte controversia.

“Bogotá va a ser bilingüe en 2038. Nosotros tenemos un programa de gobierno hacia los 500 años de la capital, que se cumplen en 2028. Vamos a implementar la educación bilingüe desde 2025, ¿por qué no en 2024? Porque tenemos que preparar a los profesores y vamos a empezar con el preescolar y paulatinamente vamos a ir aumentando”, comentó Bolívar a la emisora.

El candidato explicó su propuesta con una polémica declaración, pues dijo que una persona que hable un segundo idioma, en este caso inglés, tiene más oportunidades y se aleja de ser un criminal, porque, a su juicio, “una persona que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie”.

“Una persona bien alimentada, que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie. Una persona que sepa inglés, que sepa programación, que esté bien alimentada, que no tenga las carencias afectivas, no le pega una puñalada a otra por robarle un celular”, sostuvo.

La frase desató una ola de críticas y rechazo en redes sociales, como la del concejal de Bogotá Humberto Amín, quien le “recomendó” a Bolívar “analizar bien los disparates que dices”. El candidato, finalmente, tuvo que salir a aclarar su propuesta porque, según él, la tergiversaron.

“Empezaron las tergiversaciones. Dicen que yo dije que un joven que sepa inglés no le pega una puñalada a nadie. Es verdad. Pero recortan el resto. Que la inclusión social, educación en informática, educación bilingüe, extensión del PAE a 365 días del año (hoy son 180 días) Son las propuestas de largo plazo (...)”, escribió Bolívar en un largo mensaje en su cuenta de Twitter.

Este 25 de julio, Bolívar se unió a la larga lista de candidatos que buscarán ser el sucesor de Claudia López en la Alcaldía de la capital, el segundo cargo de elección popular más importante del país después de la presidencia.

Bolívar se medirá en la contienda a Diego Molano, Juan Daniel Oviedo, Carlos Fernando Galán, Jorge Enrique Robledo, Rodrigo Lara y Luis Carlos Leal, este último logró el aval tras una pugna interna en el Parido Verde.