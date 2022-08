Policía participó vestido de civil y el silencio cómplice del comandante: más pruebas sobre “falsos positivos” en Sucre

Esta vez, la revista Semana conoció el documento de la Fiscalía en el que estarían las evidencias suficientes para determinar que este sí fue un caso de “falsos positivos”, cuyo principal perpetrador habría sido el prófugo coronel Benjamín Núñez.

Una de las pruebas que llama la atención es que el entonces comandante de Policía en Sucre, coronel Carlos Andrés Correa, que fue llamado a calificar servicios por este hecho, sí tenía conocimiento de las irregularidades del operativo policial y aun así le dijo a los medios que se trataba de la muerte de integrantes del Clan del Golfo.

Así quedó registrado en una de las declaraciones obtenidas por Semana, en las que el coronel indicó que sí le habían informado que en el lugar donde se capturaron los tres jóvenes, había decenas de policías agrediéndolos.

“Cuando el mayor Ladino, que es el comandante de Policía de Carreteras, me llama y me cuenta la situación que se estaba presentando en el sitio, me dice: ‘Mi coronel, aquí hay unas personas que retuvieron los de infancia y adolescencia, pero llegaron más policías y los están maltratando, es lo que me dice el mayor, que los estaban golpeando’”, dijo el coronel Correa en su declaración.

Lea: 'Falsos positivos' en Sucre: abogado del coronel Núñez dice que se entregará cuando le ofrezcan garantías

Adicional a esto, Semana conoció que el nombre de otra de las personas involucradas en el caso de tortura a los jóvenes, quien podría ser requerido por la Fiscalía. Se trata del mayor Cristian Betancour, cuyo nombre salió a relucir en las primeras declaraciones que hicieron los patrulleros ante la misma Policía, y que además habría participado en la acción violenta vestido de civil.

“Mi mayor Betancour estaba de civil con un chaleco negro, veo que se acerca con rapidez al herido que está del lado derecho, veo que él se acerca con rapidez, se sube a la llanta de la parte trasera y le hace así con un objeto a uno de los que habíamos retenido y le pegan en la cabeza”, relató un patrullero.

Este habría sido uno de los policías que contribuyó a la tortura de los tres jóvenes antes de ser impactados con balas, lo que los dejó en un estado de indefensión, como así lo confirmaron las necropsias.

El “mudo” relato de Núñez

El coronel Benjamín Núñez alcanzó a dar una declaración sobre la muerte de los tres jóvenes, según las evidencias que conoció Semana. Sin embargo, el medio relató que casualmente el video quedó sin audio, por lo que se desconoce cuál fue la primera versión que el ahora prófugo entregó del hecho.

Ante esto, los investigadores han concluido que antes de que este caso tuviera mayor alcance, desde el departamento de Sucre “se construyó una patraña criminal para llevar al engaño a las autoridades judiciales”, como señala el medio nacional. Además, el testimonio de Núñez fue el único que quedó sin audio, lo que levanta las sospechas sobre la responsabilidad que se le ha atribuido en este triple homicidio.