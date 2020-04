“Sería irresponsable de mi parte decir que nosotros vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando no hay condiciones. No he visto el primer campeonato que se atreva a decir que está totalmente garantizada la salud de los jugadores. No hay un protocolo funcional para el fútbol, nadie puede jugar fútbol con tapabocas”, dijo el mandatario en entrevista con La FM.

Duque añadió que así la Dimayor hable de esta posibilidad, él como presidente debe dar prioridad a la salud no solo de la ciudadanía en general, sino de los mismos jugadores, a quienes en estos momentos no se les puede garantizar protección frente a la pandemia del Covid-19, así se juegue a puerta cerrada, debido a la dinámica misma de este deporte.

De esta manera, el presidente señaló que le pidió al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, que escuche a los clubes deportivos para encontrar una salida a la crisis que enfrentan en estos momentos. También dijo que le preocupa los jugadores, sin embargo, no es responsable retomar el fútbol.

Hace poco la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor presentaron una propuesta de protocolo de seguridad para prevenir el contagio del Covid-19 al Gobierno Nacional, donde se incluyó temas relacionados con el alojamiento, desplazamiento y entrenamiento de los futbolistas. Se hizo énfasis en la posibilidad de jugar a puerta cerrada.

