Por los próximos dos fines de semana se realizará Prueba Saber 11 calendario A

A partir de este fin de semana comenzarán a realizarse las pruebas Saber 11 calendario A, que se cumplirán en ocho sesiones durante cuatro días 7, 8, 14 y 15 de noviembre. Las pruebas se llevarán a cabo de manera presencial, con estrictos protocolos de bioseguridad.

“En esta ocasión, los estudiantes presentarán la prueba en una sesión, con una duración de cinco horas. Para cumplir con las condiciones de distanciamiento social cada salón tendrá menos de 15 estudiantes, guardando una distancia mínima de dos metros entre estudiantes”, explicó la directora general del Icfes, Mónica Ospina Londoño.

Los estudiantes interesados pueden confirmar el lugar, día y horario de su prueba en la página web https://www.icfes.gov.co/

Las pruebas se llevarán a cabo de manera presencial, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad definidos por el Ministerio de Salud.

En la realización de la prueba hay que tener en cuenta:

- El uso de tapabocas en el sitio de aplicación y durante la realización de la prueba es obligatorio. Al ingreso al examen se tomará la temperatura a todos los citados, quienes deben guardar el distanciamiento físico y seguir todas las recomendaciones de bioseguridad entregadas.

- Es necesario llevar el documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto, pasaporte vigente, licencia de conducción y que tenga huella dactilar.

- Quien no tenga consigo una identificación válida no podrá realizar el examen y no se aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad. Si por alguna razón no se tiene uno de estos, el citado debe llevar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes.

- Tener a la mano lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz, los cuales no podrán intercambiarse ni prestarse a otros examinandos.

- Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante la prueba, esto puedo acarrear la anulación del examen.

- Descargar con anterioridad la citación y ubicar el sitio del examen días antes para evitar contratiempos. Calcular muy bien el tiempo del traslado desde la casa hasta el lugar donde se presentará la prueba.

- Los citados a la prueba deberán asistir únicamente a una sola sesión del examen, ya sea en la mañana o en la tarde. La jornada va desde las 7:00 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde y desde esa misma hora hasta las 6:00 de la tarde, aproximadamente.

- La prueba Saber 11 cuenta con preguntas de las siguientes áreas del conocimiento: matemáticas, lectura, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés, además de un cuestionario socioeconómico.

- Ese día los estudiantes podrán diligenciar un Compromiso Ético que busca contribuir en el proceso de formación integral de las futuras generaciones, reforzando los principios éticos de los estudiantes.

El Protocolo de Bioseguridad para la realización de las pruebas se puede consultar en el siguiente enlace https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1537032/Resolucion+1346+de+2020.pdf

Durante los cuatro días de pruebas también serán citadas más de 4 mil personas mayores de 18 años a presentar el examen Validación del Bachillerato Académico. Para estas jornadas, el Icfes dio la posibilidad para que los ciudadanos de origen venezolano pudieran presentar esta prueba para obtener el título de bachiller en Colombia. Los venezolanos que no contaban con un documento válido de identificación, se inscribieron con el DNI o NES y podrán presentar el examen.

Los estudiantes de los grados 9° y 10° inscritos para la prueba Pre Saber, que tiene por objeto familiarizar a los estudiantes con la estructura y las condiciones de aplicación del examen de Estado de la educación media - Saber 11°, realizarán este examen bajo la modalidad electrónica en casa entre el 14 y el 16 de diciembre.

Para cualquier información adicional puede comunicarse con el Icfes a través de los siguientes canales: Línea Nacional de Atención Gratuita al Ciudadano 018000-519535, en Bogotá al teléfono 484-1460 o al enlace http://atencionciudadano.icfes.gov.co/pqr/radicar.php#_blank