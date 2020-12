¿Por qué los niños y mujeres embarazadas no están en el plan de vacunación contra COVID-19?

Este lunes, justamente, durante el programa 'Prevención y acción', el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, explicó los motivos de la exclusión de estos grupos poblacionales.

Los menores de 16 años no recibirán la vacuna porque su riesgo de mortalidad -al contraer la enfermedad- es bajo, dijo.

Además, señaló que "no se conocen las evidencias científicas sobre la aplicación de la vacuna, entonces es un riesgo en ese segmento de la población, por eso preferimos esperar a tener mayor evidencia al respecto".

Por esta razón, precisamente, a las mujeres tampoco les será suministrada la vacuna contra la COVID-19.

"No tenemos evidencia de los efectos en mujeres en estado de gestación. A las mujeres en gestación debemos hacerles otras protecciones", argumentó Moscoso.

De otra parte, aseveró que los ciudadanos que se contagiaron y superaron la enfermedad no serán vacunados porque adquirieron "inmunidad", por algunos meses.

"Es un criterio de riesgo. Los demás grupos no la tienen -la inmunidad-. Como hay que determinar una fase de priorización, ellos no aparecen no aparecen en estas fases iniciales", apuntó.

La vacunación contra la COVID-19 en Colombia iniciará en febrero, según el presidente Iván Duque.

El país adquirió 40 millones dosis -con Pfizer, AstraZeneca y el mecanismo Covax- para inmunizar a 20 millones de personas.

En la primera fase del plan de vacunación recibirán el biológico los ciudadanos mayores de 80 años y el personal del sector salud.