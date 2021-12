¿Por qué países como Colombia prohíben el ingreso de turistas no vacunados?

La nueva medida sanitaria prohíbe el ingreso a turistas que no estén vacunados mínimo con al menos una dosis.

Pues, si bien la estrategia del Gobierno nacional, que busca evitar que el país tenga que volver a estrictas restricciones por la pandemia, permite ingresar al país con un prueba PCR negativa para el caso de los colombianos que no estén vacunados, no incluye en la excepción a los turistas, quienes si o si tendrán que estar vacunados.

“No se permitirá el ingreso para extranjeros no residentes que no tengan al menos una dosis de la vacunación, en este caso no aplica ninguna excepción”, reiteró este martes el director de Epidemiología y Demografía, Julián Fernández.

La razón principal de esta medida en Colombia, y en otras partes del mundo, es porque a los nacionales el Gobierno no les puede negar la entrada a su propio país.

“A un extranjero Colombia si le puede prohibir la entrada al país, e incluso devolverlos si es el caso, a los nacionales no se los pueden devolver porque esta es su casa”, explica el médico epidemiólogo, Jaime Ordoñez.

De forma que los extranjeros deben llegar inmunizados para evitar el riesgo de la transmisión de la enfermedad.

“Es mucho más seguro que la persona esté vacunado. La prueba PCR negativa asegura que en ese momento no tenga el virus, en cambio la vacuna me asegura que mañana, pasado mañana y la semana entrante la persona tiene una disminución del riesgo”, explica Ordoñez.

Para la actual directora de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la médico Lina Triana, también la medida es necesaria. “Vemos con buenos ojos las medidas del Gobierno Nacional de tratar de filtrar que aquellos que lleguen al país no lleguen con la enfermedad activa”, dijo.

“La pandemia sigue aquí. Hacemos un llamado a la comunidad para que se vacune y para que manejemos esta navidad de manera responsable, distanciamiento social, uso del tapabocas, lavado de manos”, añadió.

Y es que de acuerdo con el Ministerio de Salud, las vacunas han tenido un impacto favorable permitiendo que el país hoy esté en una situación estable de la pandemia. En el último día, el país llegó a 37.3 millones de habitantes con al menos una dosis o esquemas de monodosis, de un total de cerca de 50 millones de habitantes, según datos de la cartera de Salud.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes que la variante Ómicron avanza “a una velocidad nunca antes vista”, ya que se han detectado casos de esta variante en 77 países pero la organización alerta que “está presente en más países pero aún no se ha detectado”.

Incluso, muchos países han introducido o están considerando introducir el carné de vacunación para ingresar al país. Brasil es uno de los más recientes en adoptar la medida.

No obstante, aunque la medida de Colombia no es tan drástica, como la de países como Estados Unidos y Reino Unido que prohibieron los vuelos provenientes de África, suscita inquietud en el sector que representa la oferta turística en Colombia.

Pues la prohibición de extranjeros no vacunados, así certifiquen una prueba PCR negativa, podría limitar la llegada de turistas por esta época, además teniendo en cuenta que el inicio del esquema de vacunación debe tener como mínimo 14 días previos al viaje.

“Esto va a desestimular el turismo y sobre todo en una época como diciembre. Eso no solo va a afectar los restaurantes, también va afectar los parques de diversiones, los hoteles, a los bares, a las discotecas, todo lo que hace parte de la oferta turística de Colombia”, señaló Guillermo Gómez París, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres).

En cuanto a la obligatoriedad del carné de vacunación, el presidente de Acodres dijo que la medida es entendible. “Lo peor que nos puede volver a pasar es que nos cierren”, sostuvo.