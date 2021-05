$!Por unas horas, estatua de Dilan Cruz remplazó a la de Jiménez de Quesada

No obstante, al iniciar la mañana, la estatua ya no estaba y la plazoleta amaneció vacía. En ese sitio, la obra no permaneció, ni siquiera, 12 horas.

Esta tarde Fitzgerald confirmó a este medio que la obra en este momento se encuentra en poder de la Alcaldía de Bogotá, quienes están adelantando las labores de restauración para devolver la estatua en perfectas condiciones.





"La estatua permaneció unas horas, solamente, en la Plaza del Rosario. No obstante, ya nos confirmaron que la pieza está en poder de la Alcaldía y ellos están realizando las labores de restauración correspondientes para devolverla en óptimas condiciones. No sabemos cuando la entreguen, pero me pareció muy chévere que se esté haciendo la gestión de arreglarla", dijo el artista.





En relación a la obra, John contó que se realizó gracias a donaciones, que su mano de obra "no tiene precio" y que se tardó una semana realizando la pieza, "La estatua de Dilan se realizó con mucho amor en conmemoración, no solo de su memoria, sino también para representar y simbolizar a todos los jóvenes que han sido asesinados injustamente en este país... La escultura no tenía como finalidad terminar en la Plazoleta del Rosario, yo tenía pensado que estuviera ubicada en el punto en el que él falleció, pero la obra pertenece a la familia de Dilan y la idea es que ellos puedan decidir donde la quieren poner", concluyó el artista.