Precandidatos presidenciales proponen reforma tributaria y política

Con las exposiciones de Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Dilian Francisca Toro, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, respecto a los retos para superar la crisis económica que atraviesa el país, terminó ayer la ronda de intervenciones de precandidatos presidenciales en el congreso nacional de la Asociación de Empresarios e Industriales (Andi).

Lucha fuerte contra la corrupción, titularidad de tierras para los campesinos, reformas a la política, a la justicia y tributaria estuvieron entre las propuestas.

Lo rural, fundamental

Fajardo abrió la franja, señalando que hay que evitar la polarización y trabajar en conjunto por el bien del país, destacando la importancia del desarrollo de las áreas rurales.

“Si en Colombia no aclaramos la propiedad de la tierra, no vamos a tener la capacidad de hacer un verdadero desarrollo rural. La organización del mundo rural es fundamental para lo que vamos a hacer. El 76% de la actividad productiva en el mundo rural es informal. Tenemos que articular cadenas de micro y pequeñas empresas en ese mundo rural, ojalá encadenadas con grandes empresas del mundo del desarrollo agroindustrial. La peor institucionalidad que tiene el país está asociada con el Ministerio de Agricultura: no hay liderazgo en el mundo de la agricultura, hay una cantidad de instituciones, el clientelismo ha sido dueño de ese ministerio, no hay unas líneas claras y tenemos que resolver ese problema para poder avanzar respecto al desarrollo rural. Colombia debe pensar en la seguridad alimentaria y la pandemia lo ha demostrado”, dijo Fajardo, destacando la importancia de darle mayor independencia a las regiones y así evitar el centralismo.

El precandidato señaló que hay que hacer una reforma tributaria y no dejó perder oportunidad para referirse al contrato de conectividad que tanta polémica ha causado en el país.

“Hay que hacer una lucha contra la corrupción. Por ejemplo, el caso de corrupción que estamos viviendo asociado con internet para llegar a sectores rurales, pues afecta directamente la propuesta de desarrollo rural. Y eso es una vergüenza para Colombia, el daño que están haciendo esos corruptos que se han robado esa plata, lo van a pagar los más pobres de Colombia, que son los que habitan en el mundo rural”, reprochó.

Fusionar programas de transferencias

Luego intervino Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Dijo que la generación de empleo es fundamental, sobre todo para los grupos poblacionales más afectados tras la pandemia, como los jóvenes o las mujeres. También insistió en que hay que simplificar la tributación.

Propone fusionar varios programas sociales: “Hoy el país invierte 11 billones en programas de transferencias. Uno de ellos, que creé siendo director de Planeación en 1999, es el programa Familias en Acción, y otro creado en tiempo récord, y por eso hay que felicitar al presidente Iván Duque y al director del Departamento de Planeación, Ingreso Solidario. El reto del próximo presidente es erradicar la pobreza extrema, con un programa que asegura a cada colombiano 145 mil pesos mensuales. Los que ya lo tienen, no necesitan el programa, pero cualquier colombiano que esté por debajo de los 145 mil pesos tendrá el complemento, el refuerzo del Gobierno para erradicar la pobreza extrema. Eso cuesta 6 billones y los otros 6 billones serán para transferencias condicionadas para los colombianos pobres. Esos dos programas requieren de la fusión de Familias en Acción, Colombia Mayor e Ingreso Solidario, para lograr sinergia y evitar duplicidades”, concluyó.

Apoyo a las Mipymes

Por su parte, la presidenta del partido de La U, Dilian Francisca Toro, también destacó que se debe impulsar el desarrollo y autonomía de las regiones, apostándole además a las pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“Se requieren medidas especiales de salvamento, como que la tarifa de renta debe ser menor, progresiva y diferencial. Hay que insistir que tengan soluciones reales de acceso a financiación con el 100% de las garantías y para esto que Bancoldex y Finagro actúen como banca de primer piso”, explicó.

También señaló la importancia de “recuperar el sector agropecuario con incentivos especiales como seguros de cosechas, fondo de garantías con coberturas del 90 al 100 por ciento para facilitar el acceso al crédito; vigilancia y control al costo de insumos, conectividad vial y digital, educación pertinente, además de apoyo a las asociaciones agroempresariales y los emprendimientos de jóvenes y mujeres rurales para garantizar no solo la seguridad alimentaria, sino que los campesinos se conviertan en empresarios del campo”.

Reforma política

A su turno, Juan Manuel Galán habló de varias reformas que necesita el país y de la necesidad de abrir espacios en la política, alegando que hay muchos colombianos que no tienen representación y se sienten excluidos.

“Hay que hacer una reforma política. Que abra espacio para la gente no representada, como los jóvenes, las víctimas y campesinos que salieron durante el paro. Una reforma política que toque la financiación de la política, que es un punto crucial para levantar este tipo de bloqueo, porque tenemos un sistema informal de financiación de campañas, permeado por dineros ilícitos, con candidatos que buscan financiadores y luego les devuelven con contratos”, señaló. También dijo que hay que avanzar con la titulación de tierras para los campesinos.

Replantear los TLCL

as intervenciones las cerró Jorge Robledo, del partido Polo Democrático, quien también dijo que hay que impulsar la industria y el agro, aumentando la productividad de trabajo.

De igual forma, habló de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que tiene Colombia: “Hagamos bien la minería, pero no hay que insistir en la falacia que hubo cuando se plantearon los TLC, de que no importaba que se acabara el agro o la industria porque íbamos a vivir solo de la minería, la inversión extranjera y el endeudamiento. Hay que exportar más y sustituir la importación, todo lo que podamos producir hay que producirlo. Podemos lograrlo con dos políticas: una, no aislarnos, pero no más tratados contra Colombia, no a un TLC con el sureste asiático porque nos arrasan lo poco de agro que nos va quedando y nos harían un daño inmenso en el desarrollo industrial. Hay que renegociar los TLC. Hoy se están arruinando por esos tratados todo el arroz y todos los lácteos, y vienen más desastres”. Finalmente, acotó que hay que subir los aranceles para defender la producción nacional de confecciones, luchar contra el contrabando y mejorar las relaciones con los países vecinos, como Venezuela.