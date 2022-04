"Prefiero no tener seguridad y seguir con independencia judicial": fiscal Monsalve

Esto lo dijo la Fiscal en una entrevista en W Radio en la que explicó que sus razones para declinar esta protección se sustentan en su falta de transparencia porque “tendría que firmarles un documento para autorizarles un estudio de seguridad, que arroja una evaluación, es como si les diera un cheque en blanco al señor fiscal o al director de Protección”.

Lo anterior lo explica la fiscal porque este estudio de seguridad arroja tres caminos: El primero es que si la Fiscalía determina que la Fiscal está en riesgo extremo, habrá una protección física, pero si es riesgo extraordinario puede haber cambio de lugar de trabajo o reasignación del proceso.

“Entonces qué protección estoy yo recibiendo si yo me tengo que arriesgar a darle un cheque en blanco, como bien lo dije, al señor Fiscal o al director de Protección, para que hagan esas tres cosas (...) Pero a mi me parece que esta manera de actuar pone en juego la independencia judicial”, dijo la fiscal en La W.

Por estas razones la Fiscal dijo que prefiere no tener seguridad y seguir con la independencia judicial y la autonomía, "y si a mi me llega a pasar algo el Estado es el responsable".

En la entrevista en la cadena radial la fiscal además dijo que no entiende porque las amenazas en su contra podrían venir de parte del ‘Clan del Golfo’: “No encuentro el nexo causal por qué me va a querer matar el Clan del Golfo, no sé ni a qué se dedica esa organización, y yo creo que ellos tampoco saben nada de mí”.

Añadió la Fiscal que de buena fe no cree que los Ríos Velilla tengan relación con el ‘Clan del Golfo’ “para que vayan y les digan que me maten, no, lo que yo creo es que son personas que si cometieron un delito, pero no creo que esa gente esté metida con ellos”.

Las amenazas contra la Fiscal Monsalve se dieron a conocer por parte de la Fiscalía este lunes, quien dispuso a través de la Dirección de Prestación y Asistencia, la asignación de un esquema de protección de manera inmediata, preventiva y extraordinaria.

Un día después, el Director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), general Fernando Murillo, confirmó que las presuntas amenazas en contra de la fiscal Monsalve fueron aportadas en el marco de una operación contra el ‘Clan del Golfo’.

“La DIJIN en el desarrollo de la operación ‘Cóndor’ contra el narcotráfico y en específico contra el ‘Clan del Golfo’ a través de fuentes humanas recibe la información de un posible atentado que se está planeando en contra de la fiscal Angélica María Monsalve”, explicó el General.

Agregó el director de la DIJIN que se continúa con el proceso investigativo para poder establecer quiénes son los responsables de esta acción.