La mujer contó los momentos de angustia que vivió en julio, cuando César Gutiérrez, la golpeó en un apartamento de los Multifamiliares del Jordán, en Ibagué.

“Me golpeó durante más de una hora. Él se puso agresivo, me pegaba puños y me daba golpes en la cabeza. En un momento, yo salí del apartamento, pero no saqué las llaves del portón del primer piso así que me alcanzó, me agarró del pelo y me subió. Los vecinos se dieron cuenta, pero las personas no se meten en peleas de pareja”, relató Alejandra.

Agregó, que el hombre agarró una navaja, intentó lesionarla, pero ella le quitó el arma. “Luego se fue para la cocina a agarrar un cuchillo. Yo pensé en mis hijos, que no son hijos de él y la única opción que tuve, fue tirarme por el balcón. Yo dije: o me mata él o me parto una pierna. Caí inconsciente”.

No era la primera vez

Alejandra, confesó que no era la primera vez que su pareja le pegaba. Ya lo había hecho una vez y aunque prometió que iba a cambiar, no lo habría hecho.

“Él me escupía la cara y se me reía en la cara. Era un tanto celoso y me trataba de manipular. Yo estaba durmiendo con el enemigo. Por eso, no quiero que se me acerque. Necesito que la Fiscalía y la Policía hagan lo pertinente. Siento que mi vida está en peligro”.

Fue al local

Según Alejandra, aunque a César Gutiérrez lo trasladaron para Piedras, el 22 de julio pasó por su lugar de trabajo y el 11 de agosto ingresó al local. “Me dijo: piense muy bien lo que está haciendo. La verdad no lo quiero volver a ver. Ya no hay nada que arreglar”, puntualizó.