En Colombia se desató una polémica este fin de semana por cuenta del presidente Gustavo Petro, tras su anuncio de una posible suspensión de las relaciones diplomáticas con Israel, luego de que este mismo país decidiera suspender las exportaciones de seguridad al territorio colombiano por la posición del mandatario frente a la guerra contra los palestinos.

“Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco”, fueron las palabras de Petro.

Ante esta situación, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, desde Jericó, Antioquia, habló sobre las consecuencias que podría traer consigo una posible ruptura de relaciones exteriores con el país hebreo.

“Expresar inmensa preocupación por el deterioro que se está presentando en las relaciones de nuestro país con Israel. No está en discusión que tanto el pueblo de Israel, como el pueblo de Palestina, tienen el derecho a vivir en paz. No está en discusión que tiene cada uno el derecho a su estado y a su territorio y que debe llegar un momento en que puedan ser estados y pueblos en convivencia. Pero este ataque de Hamás al pueblo de Israel, acredita una vez más que Hamás no es un gobierno democrático, sino un gobierno terrorista”, expresó el exmandatario.

Uribe condenó como el ataque “miserable” que afecta a Palestina e Israel y que vino en un momento inoportuno, cuando el mundo empezaba a ver un avance en proceso de paz en el Medio Oriente.

“Se hizo el acuerdo entre los Emiratos y el Estado de Israel el acuerdo que se conoce como los acuerdos de Abraham y se venía o se viene, ojalá no se interrumpan, es una muy positiva construcción de buenas relaciones entre Arabia Saudita e Israel. En un momento en que se veía con mucha esperanza la evolución del Medio Oriente gracias a estos acuerdos, viene este ataque miserable de Hamás que tanto daño le ha hecho al pueblo de Israel y tanto daño le ha hecho al mismo pueblo palentino”, manifestó Uribe.

Al tiempo, solicitó que el Gobierno colombiano reflexione sobre la situación con convicción y respeto e invitó al país, el que históricamente ha tenido una gran relación con Israel, siendo el proveedor de tecnología e insumos armamentísticos para Colombia, siga siendo así.

“Este deterioro de las relaciones con Israel en nada contribuye a la paz del Medio Oriente, en nada contribuye al pueblo palestino. Lo único que hace es estimular más la violencia porque a la acción terrorista de Hamás se asoma a otro grupo terroristas Hezbolá y se vuelve a reactivar la acción criminal de Irán y de Siria. No puede ser, pero mientras esto que ocurre a nuestro gobierno no le hace bien, y a la paz del Medio Oriente le hace mucho daño. Porque nosotros en Colombia históricamente hemos tenido una gran relación con Israel (...)por favor al expresar esta preocupación desde Jericó pedimos respetuosamente una reflexión en el Gobierno Nacional”, concluyó el mensaje.