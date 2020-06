“Nuestro espíritu no es un espíritu belicista, nuestro espíritu es de coherencia con la carta democrática interamericana. No se trata de tránsito de tropas, no se trata de personal armado, se trata de un ejercicio de cooperación en la lucha contra el narcotráfico”, dijo el mandatario en entrevista con Radio Nacional de Colombia.

Según el mandatario, la llegada de tropas estadounidenses al país no es una acción novedosa en el marco de la cooperación entre naciones para luchar contra el narcotráfico, sino que hace parte de la relación histórica con los Estados Unidos.

Duque señaló que cualquier rechazo al Gobierno de Nicolás Maduro lo hace de frente a través de los canales diplomáticos binacionales y multilaterales.

El Gobierno ha venido defendiendo la llegada de 53 militares de los Estados Unidos al país, bajo el argumento de que no se pretende atacar a Venezuela , sino que se trata de cooperación para apoyar a las Fuerzas de Tarea Hércules, Bulcano y Omega, entre otras, en la lucha contra el narcotráfico.