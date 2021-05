Presidente Duque se reúne con estudiantes

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, desde la mañana de este miércoles, día en el que están convocadas varias manifestaciones, se reunió con estudiantes, en una sesión que buscaba atender y escuchar sus necesidades. Los asistentes son de Bogotá, Antioquia, Santander, Cauca, Guaviare, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Huila, entre otros. Adicionalmente, participan jóvenes de comunidades indígenas del Cauca.

Al encuentro, en el que participaron 36 estudiantes de educación superior y 15 asistentes virtuales, por parte del gobierno también asistieron la vicepresidente Marta Lucia Ramírez; el Director del Dapre, Víctor Muñoz; el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; la ministra de Educación, María Victoria Ángulo; y el consejero Presidencial para la Juventud, Juan Sebastián Arango.

El presidente Iván Duque aseguró que “la expresión pacífica es vital en nuestra sociedad. Pero también es vital en nuestra sociedad el rechazo total, categórico, enfático, a cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, porque la violencia nos ha carcomido en Colombia; la violencia nos ha llevado a puntos que no queremos repetir en Colombia”.

Según dijo, “es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o como un terrorista o como un criminal; eso no es justo, no procede, no tiene lugar. Como también es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la Fuerza Pública”.

El mandatario expresó que “defiendo y defenderé siempre el derecho que nos da nuestra Constitución para expresarnos pacíficamente, sin ningún tipo de aspaviento, sin ningún tipo de cuestionamiento”. Pero también fue enfatico que “siempre he tenido un sentimiento de condenar cualquier acto de violencia contra miembros de la Fuerza Pública”.

“¿Por qué digo esto? Porque si dejamos a un lado la generalización y la estigmatización, y vamos al meollo de las conductas, siempre he tenido una línea clara de cero tolerancia a cualquier conducta a un miembro de la Fuerza Pública que sea violatoria de los derechos humanos, de la Constitución y de la Ley. Siempre”, puntualizó el Jefe de Estado.

Al respecto, insistió en que “si nosotros partimos de esas premisas, podemos manejar la conversación con más sinceridad, con más fluidez. Y, sobre todo, con la capacidad de construir”.

De la misma forma, dejó claro que “yo soy un demócrata, creo en la democracia, creo en el respeto de las ideas. Y, por eso, nunca, nunca, en el ejercicio de una función política me he dejado llevar al ataque individual, personal, o a la agresión de alguien que piense distinto a mí”.

A su turno, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sostuvo que este era un espacio de escucha, de ideas y propuestas, “estábamos hablando de los anhelos reales de la juventud y cómo en región con muchos espacios vamos a llegar con el presidente a todas las regiones. Es importante entender esta situación, pero también actuar, proponer hacer cambios y propuestas por eso el compromiso es con este pacto de juventud. Se discutía un Compes y las fuentes para que el anuncio de matrícula 0 se vuelva política de Estado”.

Indicó que hay un “respeto total por la diferencia de garantías a la protesta, rechazar todas las formas de violencia contra cualquier actor de la sociedad, de trabajar todos en pro de esas garantías. No es ni el único ni el último encuentro y esta puede ser la gran oportunidad del país para responderle a los jóvenes. 695 mil estudiantes matricula 0 queremos que se vuelva política de Estado”.

Sin embargo, al principio de la reunión, algunos jóvenes que fueron citados se levantaron de la mesa. Una estudiante en su declaración a medios indicó que “no están las garantías para negociar con el gobierno cuando la noticia de matrícula 0 no subsana los problemas de la educación superior, nos quieren comprar con tres pesos durante un semestre que nos van a pagar la matrícula. No es solo el pago de matrícula, son las condiciones de estudio, una virtualidad paupérrima, una calidad académica malísima y además que no se permite el libre pensamiento y expresión en las aulas”.