Presidente Gustavo Petro dice que en Colombia no ocurrirá un “golpe de Estado” como en Perú

El presidente Gustavo Petro aseguró ayer que en Colombia no ocurrirá un “golpe de Estado” como dice que sucedió en Perú, y recalcó que el país va “con paso decidido a la democracia, la justicia y la paz”.

“Aquí no pasará lo del Perú. Aquí en Colombia vamos con paso decidido a la democracia, la justicia y la Paz”, expresó el mandatario en Twitter.

Este mensaje se da en medio de la polémica que se desató esta semana cuando el coronel retirado del Ejército John Marulanda, expresidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), habló en la emisora W Radio de “defenestrar” al presidente, tal como sucedió en Perú con Pedro Castillo tras su fallido autogolpe.

Ante esta situación, la Fiscalía abrió una investigación para establecer posibles delitos en unas declaraciones del coronel retirado.

Crítica

En su cuenta de Twitter, el mandatario también criticó las “visitas de políticos y funcionarios a (Patricia Benavides) la fiscal del Perú, donde se acaba de realizar un golpe de estado con ella como protagonista”.

A la visita que se refiere Petro es a la que hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, a la capital peruana, donde se reunió el martes con Benavides para “fortalecer la cooperación judicial en especial en temas de corrupción y defensa de las instituciones en América Latina”.

Esa y otras situaciones, dijo Petro, demuestran que “los sectores políticos y empresariales untados hasta el cuello de dineros de la cocaína y la corrupción no quieren que el próximo fiscal ternado por el Gobierno acabe la corrupción”.

“El camino es derribar el gobierno. Alistan los dineros para la Comisión de Acusaciones (del Congreso, que es la encargada de juzgar a los presidentes en Colombia), tratan de dividir al Ejército, para ver si los soldados que arriesgan sus vidas y salvan a los exoficiales retirados que se ligaron al narcotráfico y al genocidio”.

Por ello defendió que “el Ejército está unido en la lucha contra las economías ilegalizadas y contra la corrupción”, así como “quiere la paz y la Constitución”.

“El pueblo está avisado. El empresariado sabe que tiene una senda de crecimiento sostenible dentro de la justicia social, el campesinado sabe que abrimos el camino de la reforma agraria en su favor, el pueblo trabajador sabe que vamos a mejorar sus condiciones laborales. Aquí no pasará lo de Perú”, recalcó Petro.

El mandatario colombiano ha defendido numerosas veces a Castillo, lo que llevó al Gobierno peruano a ordenar el pasado 30 de marzo la retirada de su embajador en Bogotá por las declaraciones “injerencistas y ofensivas” de Petro.

Más declaraciones

También en medio de un acto público en San Marcos, Sucre, la semana pasada, el presidente Petro se refirió nuevamente a las declaraciones del coronel en retiro y expresidente de Acore.

“Que entonces hay que darle golpe de Estado dice uno de esos coroneles retirados, y se llama a sí mismo demócrata, es decir, a burlarse de la decisión de once millones y medio de colombianos por la fuerza”, explicó Petro en medio de su discurso.

Y reiteró el mandatario: “Claro, cómo no va a pensar así, si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, una vaca, que la vida de un ser humano”.

El presidente además aseguró que “los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo”. Expresó que su Gobierno no era ingenuo frente a ese tipo de hechos que se expresan en contra de su gestión.

“La causa es la democracia, no pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como piensan entonces hay que, que palabra tan triste, defenestrar, darle golpe de Estado, como si nosotros fuéramos pendejos, como si fuéramos bobos, no, ese no es el destino de Colombia”, afirmó el mandatario.

Finalmente, el jefe de Estado manifestó que los que están en contra de su forma de gobernar tendrán que acostumbrarse. “Que se queden con sus nostalgias del pasado, que se queden allá pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras hace la lista de los que van a asesinar en la noche, aquí lo que estamos abriendo, y esa es la gracia de este tipo de actos, es un nuevo país”, afirmó Petro.