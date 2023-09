El presidente Gustavo Petro no asistió este viernes 22 de septiembre al homenaje al maestro Fernando Botero en el Capitolio en Bogotá. Así mismo, se conoció que no será el único evento del que el jefe de Estado no hará presencia. Desde la Casa de Nariño han comunicado que el mandatario canceló toda su agenda para el día de hoy.

A Petro lo estuvieron esperando durante varios minutos en el Congreso de la República, lugar en donde se llevó a cabo el acto de despedida para el pintor, pero este nunca apareció. Su aparición alcanzó a ser anunciada por su equipo de comunicaciones, quienes iniciaron una transmisión en vivo para darle paso a las palabras que este había preparado, pero no llegó.

En su agenda estaba previsto no solo participar del homenaje al artista paisa, sino su asistencia a la Cumbre P4G: Alianzas transformativas para la Sostenibilidad, crecimiento verde y vida, en el Hotel Haytt de Bogotá.

Además de que tendría una reunión privada con gobernadores de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Sucre, Bolívar y Córdoba, en las instalaciones de la Casa de Nariño; quienes se enteraron de la decisión a última hora, cuando iban de camino a la capital.

Y cerraría el día con una encuentro con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en cabeza del Ministerio de Minas.

Por ahora se desconocen los verdaderos motivos de la repentina cancelación de toda su jornada, pero se rumora, habría viajado de urgencia a Barranquilla para atender un asunto personal o que viajó a atender la situación de orden público en Jamundí tras el atentado con un carro bomba este viernes.

Esta no sería la primera vez que el mandatario se ausenta de tan importantes compromisos, sin justificar el motivo de su ausencia, o llega tarde a un compromiso.

Como ocurrió esta semana, cuando no consiguió llegar a la hora acordada a la cita que tenía con el presidente de Corea del Sur, cuya delegación siendo respetuosa de los tiempos, le pidió a Petro cancelar y reprogramar para el día siguiente.