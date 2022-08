Presidente Petro concluye visita a Lima, su primer viaje internacional

Con una cena en la ciudad de Lima, Perú, concluyó el primer viaje internacional del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, junto a su equipo de Gobierno y personal más cercano a su trabajo en un restaurante de la capital peruana.

Algunos de los funcionarios que participaron en la cena fueron el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva; la jefe de Gabinete, Laura Sarabia; así como funcionarios de la Embajada de Colombia en Perú, entre otros.

Durante la jornada, el presidente participó en el XXII Consejo Presidencial Andino de la Comunidad Andina (CAN), desde donde sugirió que Chile y Venezuela nuevamente hagan parte de la comunidad, además de invitar a Argentina a hacer parte del mecanismo regional.

Lea aquí: Petro llegó a Perú en su primer viaje presidencial

“Debemos ser más poderosos, juntar más voces, las solicitudes de Chile y Venezuela deben ser tenidas en cuenta, volver al primer escenario de la Comunidad Andina cuando ellos integraban este instrumento de integración, si Argentina se acerca mejor, entre más voces juntemos, pongamos de acuerdo e integremos, mejor”, afirmó Petro durante su discurso.

En la CAN, el presidente Petro se reunió con sus homólogos de Ecuador, Guillermo Lasso; de Perú, Pedro Castillo; y de Bolivia, Luis Arce.

Después, el presidente Petro llegó al Palacio de Gobierno, ubicado en el centro de Lima, en donde fue recibido con honores militares por la guardia presidencial y el presidente peruano. Junto a los demás mandatarios que estaban de visita en el país, Petro compartió un almuerzo en el Palacio presidencial.

Aunque se tenía prevista la visita de Petro en un Centro de Memoria, dicho encuentro fue cancelado y el presidente se trasladó en la tarde a la residencia de la Embajada de Colombia en Perú, en donde pasó la tarde noche.

Un dato particular de la visita a la capital peruana fue que, mientras Petro asistía al encuentro en la CAN, seguidores le daban la bienvenida a las afueras de la Secretaría General de la CAN.

Lea aquí: Defensoría propone trabajo comunitario como una pena alternativa a la cárcel

Tal fue la emoción de los ciudadanos con la visita del presidente Petro a Lima, que el mandatario se bajó de la camioneta oficial en la que se estaba trasladando y saludó por segundos a algunos de los seguidores que estaban bloqueando las vías.

“En Lima me abraza la comunidad colombiana”, aseguró Petro en su cuenta de Twitter.