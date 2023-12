Presidente Petro denunció una nueva amenaza de muerte

No es la primera vez que el mandatario recibe este tipo de amenazas. De hecho, no hace más de 10 días denunció una cadena de WhatsApp en la que no solo se le criticaba sino que también se pedía su muerte.

“Le solicito a la Fiscalía, en su función, investigar al autor de los mensajes en WhatsApp que están pidiendo mi muerte y manipulando la opinión ciudadana”, solicitó en esa oportunidad.

Inicialmente la denuncia fue publicada por Alfredo Saade, quien compartió un audio en el que se escucha a un hombre sin identificar diciendo que Gustavo Petro “va a ser peor que Nicolás Maduro”.

El personaje en cuestión también lanzó una amenaza: “A ese tipo no lo dejan terminar el Gobierno, sea porque le den en la cabeza o porque lo bajen de allá. A ese tipo hay que bajarlo de allá a las buenas o a las malas”.

Siga leyendo: “El 95 % de lo que aprobó la Cámara lo acordé yo”: Carolina Corcho sobre la reforma a la salud

Esta información fue tomada de El Universal.