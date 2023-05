Procuraduría abrirá indagación al caso de Laura Sarabia por uso de polígrafo de la Casa de Nariño

Días después de que se conocieran las denuncias de Marelbys Meza, exniñera del hijo de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, la procuradora general Margarita Cabello Blanco confirmó que el equipo disciplinario abrirá una indagación preliminar para determinar a las personas que habrían estado involucradas en las presiones y en el aparente uso indebido del polígrafo de Palacio de Gobierno.

"El equipo jurídico me informó que van a abrir indagación disciplinaria frente a lo manifestado en medios sobre la jefa de Gabinete de la Presidencia de la República", afirmó Cabello Blanco en una rueda de prensa ante medios de comunicación.

Según la jefa del Ministerio Pública, en las próximas horas se expedirá el auto oficial con el cual queda formalmente la indagación, en la cual se llamarían a declarar a Laura Sarabia, Marelbys Meza y otros funcionarios de Palacio de Gobierno que habrían estado inmersos en el aparente uso indebido del polígrafo de la Casa de Nariño.

Y es que justamente este fin de semana Meza denunció que a finales del mes de enero, en el apartamento de Laura Sarabia se perdió un maletín con cerca de $35 millones. Para ese momento ella era la niñera del hijo de la jefa de Gabinete del Gobierno Nacional.

En medio de la denuncia, que incluso ya está en la Fiscalía General de la Nación, la mujer de 51 años afirmó que miembros de la Jefatura para la Protección de la Presidencia la habrían presionado para que se sometiera a una prueba de polígrafo en los sótanos de la Casa de Nariño.

“Por aquí fue (y señala el edificio Galán, al frente de la Casa de Nariño). Entré en la camioneta. No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, dijo Meza al equipo periodístico de Semana.

En medio del relato aseguró que le preguntaron por la maleta y que si tenía cómplices. "Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”.

La exniñera del hijo de Laura Sarabia aseguró que fue presionada en los sótanos de Palacio. Miembros de la Guardia la habrían tratado de "ladrona" y, según cuenta, le habrían dicho que entregara el maletín con $150 millones que al parecer estaban en el interior. De igual forma, le habrían dicho que iban a inspeccionar su casa y la de sus familiares.

Sarabia se defiende

Tras conocerse las declaraciones de Marelbys Meza, la jefa de gabinete y 'mano' derecha del presidente Gustavo Petro salió al paso a las críticas y se defendió a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que su familia fue víctima de un robo.

"Mi familia y yo fuimos victimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La Jefatura de Protección Presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley", afirmó Laura Sarabia.

En cuanto a si Meza habría ingresado a Palacio Presidencial sin registro, la alta funcionaria sostuvo que sí existen los ingresos y un consentimiento para someterse al polígrafo.

"Para el polígrafo, uno tiene que firmar un consentimiento y en la prueba está la fecha, la hora, el nombre, su firma, su huella y todo. Es la constancia de que ella lo hizo acá", dijo Sarabia a Semana.

También sostuvo que Marelbys Meza nunca se negó a la prueba. "Ella nunca me dijo: ‘Oye, yo no quiero ir’. Me dijo que estaba dispuesta a hacerlo y así se hizo. No estuve presente y tampoco sé si ella fue o no".

"No denuncio específicamente cuánto (dinero) porque eran unos dólares que tenía ahí y una plata que había sacado. La tenía en una maleta encima del sofá. Lo que referí en ese momento es que no sabía específicamente cuánto era", afirmó a Semana Laura sobre la cifra de dinero que aún permanece en cuestión.

La jefa de Gabinete estima que en ese maletín había más o menos 3.500 o 4000 dólares. "Creo que la denuncia quedó como en 30 y algo así. No me acuerdo en este momento", sin embargo, a Meza las autoridades la habrían acusado de la pérdida de $150 millones.

"Hoy fue un dia lleno se mentiras", estimó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, luego del escándalo.