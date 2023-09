Procuraduría pide al Gobierno que las marchas del 27 de septiembre no se utilicen en la campaña electoral

"De diferentes pronunciamientos, especialmente del Consejo de Estado, se tiene como participación en política no sólo el pedido expreso de votar por un candidato, sino que debe preverse como cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo, la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda", explicó la procuradora Cabello sobre las implicaciones que tendrían esas movilizaciones si son instrumentalizadas para las próximas elecciones.

En su llamado, la Procuradora pidió al Ministerio del Interior garantizar que estas movilizaciones "no se conviertan en plataformas de impulso a alguna candidatura".

Voz de alerta por violencia en el país

La Procuradora también emitió un pronunciamiento por cuenta de los ataques y atentados en diferentes regiones del país, ad portas de los comicios regionales.

"Me preocupa profundamente que la democracia colombiana esté nuevamente en riesgo a raíz del aumento de la violencia. Si no se garantizan unas elecciones libres, transparentes y seguras, el resultado necesariamente será una democracia y una institucionalidad debilitada, y eso no lo podemos permitir", dijo Cabello.