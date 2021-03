Procuraduría pidió condena de 20 años para Antonio Guerra por caso Odebrecht

Guerra se encuentra ante los estrados judiciales por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias, luego de que se le señaló como participante del grupo de 'Los Buldócer', ese mismo del que también hicieron parte los exsenadores Bernardo 'Ñoño' Elías, Otto Bula y Musa Besaile, que habrían favorecido a la firma brasilera en el legislativo.

El delegado del Ministerio Público en medio de su intervención demostró la forma en la que, a su juicio, Guerra estuvo inmerso en las irregularidades que le ha costado cuantiosas sumas de dinero al país, y a más de un funcionario de alto nivel estar tras las rejas.

“Con las pruebas que obran en el proceso quedó demostrado que el senador Antonio Guerra se circunscribió en que, valiéndose de su conocimiento y en condición de congresista encargado de debatir asuntos económicos de la Nación, participó en dicha estructura criminal ideada por Odebrecht”, dijo el procurador.

Guerra participó en el dictamen administrativo de la reforma tributaria de 2012, dado que, según el procurador, para Odebrecht era importante que se suscribiera el contrato de estabilidad jurídica antes de la aprobación de la reforma tributaria debido a que en esta venía un artículo prohibiendo ese tipo de contratos.

De acuerdo con las pruebas del Ministerio Público, Guerra buscó o usó un socio estratégico al que Odebrecht pudiera cederle parcialmente su participación en el proyecto Navelena proponiendo la empresa Afavías para el propósito. Del mismo modo, se comprometió a viabilizar la estructuración de dicho negocio para lo cual ayudó a dicha empresas en la consecución de financiamiento con el fin de obtener un cierre financiero.

“Con las anteriores gestiones, el senador Antonio Guerra de la Espriella recibió una contraprestación económica por parte de Odebrecht. A Bernardo 'Ñoño' Elías se le entregaron 2.000 millones, a través de giros de cheques provenientes de negocios simulados que canjeaban con ayuda de José Ignacio Burgos, miembro de la UTL de Elías Vidal. De esta suma le fueron entregados 200 millones de pesos a Guerra de la Espriella por la gestión realizada”, expuso el procurador.

“Las pruebas demuestran en modo de certeza que Antonio Guerra de la Espriella fue coaptado por la organización criminal Odebrecht y colaboró eficazmente con los objetivos de dicha organización creada con el fin de conseguir la adjudicación ilegal de infraestructura y obra así como condiciones de favorabilidad para su desarrollo”, dijo.

El delegado del Ministerio Público tiene claro que uno de los primeros congresistas enlistados en el actuar delictivo de Odebrecht fue Bernardo Elías, no obstante, este arrastró a Guerra y otros más con el fin de que apoyaran iniciativas de control político a través de debates que presionaran a los funcionarios que tenían a cargo decisiones en materia contraactual.

“Elías Vida contactó a Guerra de la Espriella, miembro de la Comisión Tercera del Senado, para que utilizara las influencias de su cargo para convencer al Ministro de Hacienda en la agilización del trámite de suscripción del contrato de estabilidad jurídica, requerido por la multinacional Odebrecht con el fin de adelantar el proyecto Ruta del Sol II”, argumentó.

El procurador señaló que Guerra favoreció la firma brasilera promoviendo su actividad de manera directa en la gestión de reuniones para obtener el apoyo de entidades bancarias a favor de Odebrecht, para que obtuviera el cierre financiero para el proyecto de navegabilidad del río Magdalena.

Con lo anterior, Sanjuan expuso ante la Sala que Guerra intervino ante el Ministerio de Hacienda, recibió 200 millones de pesos, se reunió con entidades bancarias y se presentó un incremento en su patrimonio de $1.212 millones, entre 2013 y 2017, de ahí que solicitara a los magistrados la pena de prisión por 20 años y una multa por más de 2.000 millones de pesos.

Guerra se defiende

“Me encuentro altamente sorprendido por los señalamientos que hizo el delegado del Ministerio Público”, fueron las primeras palabras que pronunció el senador luego de escuchar que sobre él pesarían 20 años de prisión, en caso que los magistrados acojan la solicitud de la Procuraduría.

Guerra quien intervino de manera virtual en la diligencia aseguró que “respeta” la postura del delegado del Ministerio Público, sin embargo, no la comparte debido a que existen “varias manifestaciones que no correspondieron a la realidad de los hechos, por eso, quiero pedir a la Sala que no se atienda lo dicho por el agente de la Procuraduría”.

“Tengo el convencimiento que no soy responsable de los delitos que se me endilgan. Más de 38 testigos, la mayoría a quien no conozco, manifestaron no constarle eventos que han sido motivo de esta investigación. Los testigos Otto Bula, Federico Gaviria y Gabriel Dumar, lo oyeron por cuenta de Bernardo Elías, más no porque les costara del supuesto actuar”, dijo.

A juicio de Guerra, los elementos de prueba que tienen en su contra no tiene la fuerza para endilgarle responsabilidad alguna sobre el entramado de corrupción. “Tengo tranquilidad de conciencia (...) ¿Dónde está la prueba documental que permita sugerir con grado de certeza de la comisión de un delito por parte mía? Testigos directos e indirectos, ninguno tuvieron la capacidad documental de modo, tiempo y lugar frente a delitos que a mi se me enrostran”.

Para el senador es un acto notorio que “hubo un montaje entre Bula y Elías en mi contra, se empezó a surgir desde que Elías llegó al pabellón de Otto Bula”, dijo y trajo a colación el testimonio del 'Ñoño' en el que mencionan, inicialmente, que en el proyecto “Ocaña Gamarra, fue muy leve la participación y luego dijo que no tuvo injerencia”.

“Me considero chivo expiatorio de Elías usó mi nombre para ganarse la credibilidad de Otto”, finalizó.

El abogado Wilson Caballero, quien defiende los intereses de Guerra, pidió absolución.