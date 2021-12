Protestas en Ipiales por demora en apertura de la frontera

En el evento, en la Plaza 20 de Julio, frente a las instalaciones de la Alcaldía de Ipiales, estaban presentes el gobernador del Carchi, Yaco Martínez; el viceministro de Salud y Prestación de Servicios de Colombia, Luis Alexander Moscoso; el Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud de Ecuador, José Rúales, entre otros funcionarios.

Unas 10 personas llegaron con pancartas y otros empezaron a gritar “mentirosos, son unos mentirosos, prometen y no cumple”. La situación obligó a que los presentes en el acto se retiraran de manera apresurada hasta las instalaciones de la Alcaldía, localizada a unos metros.

“Nuestra labor es una especie de avanzada, para que el resto de actividades comerciales de movilización se puedan dar de una manera segura, nuestro objeto es trabaja de forma conjunta para que los proceso de vacunación estén funcionando”, dijo el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud de Ecuador, José Rúales.

El funcionario agregó que es necesario vacunar a un porcentaje alto de habitantes de las localidades fronterizas, para que baje el riesgo de contagio con respecto a la nueva variante Ómicron.

“Como salud no podemos ejercer control sobre los pasos ilegales. Tenemos buenos niveles de vacunación el Tulcán, pero no es así en Esmeraldas, cerca de Tumaco; Sucumbíos en la frontera con Putumayo y Carchi, en límites con Ipiales donde no se ha llegado a la meta”, dijo el funcionario ecuatoriano.

Entre tanto, el viceministro de Salud de Colombia, Alexander Moscoso, dijo: “hemos llegado a coberturas importantes en primeras dosis, cercanas a Ecuador, para eso trabajamos, las nuevas variante si es una limitante en este momento. El trabajo en cuanto a salud es aumentar el número de vacunados para que se den las condiciones para la apertura segura”.

Asimismo, el alcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota invitó al respeto en el momento de dar a conocer los puntos de vista, de igual manera a respetar las decisiones de Ecuador como gobierno autónomo.

En Ipiales, el 90% de las personas tienen primera dosis y un 70 por ciento está vacunado con segunda dosis.

Desde hace varios días, el comercio aumentó en Ipiales, paralelamente a la cantidad de personas que pasan por los pasos ilegales. Sin embargo, los incidentes de migrantes y ciudadanos colombianos y ecuatorianos son comunes en los 36 pasos más críticos en la frontera; se calcula que unos 2 mil vehículos entre camionetas y automóviles se movilizan por lugares informales de la localidad de Urbina en el Ecuador y el municipio de Carlosama en Colombia; la situación ha llegado hasta el punto de pedir se realice mantenimiento a la malla vial, debido al deterioro por el constante paso de vehículos.

El Comandante de Policía de la subzona número cuatro en El Carchi, Richard Carolis expresó: “nosotros hacemos los controles, es necesario considerar que estos pasos irregulares son propiedades privadas, pero el momento que los carros y personas salen de ahí hacemos los controles”, dijo el coronel Carolis.

En uno de los hechos más recientes se registró la avería de dos carros que fueron lanzados contra la Policía ecuatoriana. El hecho ocurrió a pocos metros de la frontera con Colombia. “En los controles que hicimos ayer, dos carros fueron violentados. Afortunadamente no hubo heridos, estamos decomisando los carros que no tienen permiso para circular en Ecuador, así mismo hemos hecho gestiones con Policía de Colombia para realizar los controles”, dijo la Policía.

Este fin de semana fueron capturadas 16 personas, entre ellos 9 ecuatorianos, 16 venezolanos, los cuales se denominaba la banda, Tren de Aragua, según las autoridades ecuatorianas, era una organización dedicada al tráfico de migrantes.

En el cordón fronterizo de la provincia de El Carchi laboran 780 agentes de Policía de la vecina República

En el caso de la carga internacional, el paso de automotores es igual al de hace más de un año. La anunciada apertura no se dio. Se había dicho por parte de los gobiernos de Colombia y Ecuador que conductores de los dos países podrían descargar en bodegas de Ipiales y Tulcán, pero esa situación no se dio el día de hoy en el Puente Internacional Rumichaca, puesto que el intercambio de conductores fue la constante sobre el viaducto.

“Todo sigue igual, debemos hacer el intercambio de conductores, pero, esta situación solo pasa en esta frontera, puesto que en Perú, Bolivia y Chile todo es normal”, dijo, Juan Carlos Mancholi, quien llegó en su tractocamión desde Perú, cargado con enlatados.