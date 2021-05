Proyecto de Reforma a la Salud en cuidados intensivos

El presidente de esa Comisión en Senado José Ritter López, también desaprobó la norma. Con estos votos la norma, que pretendía reformar el actual sistema de salud colombiano, se quedaría sin apoyo.

El partido de la U, a través de su presidente Dilian Francisca Toro, aseguró que no votará el proyecto de reforma a la salud, “porque no es una reforma estructural que necesita el sistema, la atención primaria, la medicina familiar y las redes integradas de servicios están en la ley 1438, que debe ser reglamentada por el Gobierno. Ya es hora de construir verdaderos consensos para garantizar la salud de los colombianos como un derecho fundamental”.

Puede leer: Videos: Así transcurrió la gran protesta del silencio en Bucaramanga.

Así la cosas, el presidente de esa comisión Ritter López, junto a José David Name y a Juan Felipe Lemos, enviaron una carta retirando las firmas de apoyo a la iniciativa.

Otro partido que le dijo no al proyecto fue MIRA, que publicó un comunicado indicando que luego de un estudio detallado de la iniciativa no apoyará esta propuesta, “porque no resuelve problemas estructurales, en especial la atención oportuna y de calidad para pacientes, así como condiciones más justas para los trabajadores del sector”. Esta decisión deja al proyecto sin el apoyo de Aydeé Lizarazo, senadora de esa colectividad.

Al retiro de firmas también se sumaron Juan Samy Merheg, del Partido Conservador; Oscar Darío Pérez y Alejandro Corrales, del Centro Democrático; y Rodrigo Lara, de Cambio Radical.

A la oposición al proyecto también se sumó el Partido Liberal, que a través de una carta indicaron que los 26 representantes a la Cámara consideran que “el presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud, no soluciona el problema de deudas dentro del sistema, profundiza el negocio de la salud por medio de oligopolios de intermediarios financieros y finalmente lleva a la privatización del sistema no solo en la inversión de los recursos, si no en la contratación de salud que realicen las entidades públicas”.

Indican que ante esa situación solicitan “el retiro de este proyecto de ley que se encuentra en completa desconexión con el país de hoy, y de ser ignorada nuestra solicitud anunciamos nuestro voto negativo a este proyecto”.