La guerra entre Rusia y Ucrania tocó esta semana a tres colombianos reconocidos a nivel nacional e internacional, quienes resultaron heridos luego de un ataque a la población de Kramatorsk, cuando se encontraban departiendo en un lugar público.

Se trata del excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez Ángel, corresponsal en Ucrania. Los tres colombianos, quienes salieron en buen estado de salud, estaban en compañía de la escritora ucraniana Victoria Amelia, quien se encuentra grave.

El hecho ocurrió a las 7:28 de la noche, hora de Ucrania, cuando un misil cayó en un complejo comercial de la ciudad de Kramatorsk, cobrando la vida de, al menos, once personas e hiriendo a más de 60, entre ellos un bebé de ocho meses de vida.

Se trató de un nuevo bombardeo de Rusia, en medio de las tensiones de los últimos días, que ha sido interpretado por algunos como la forma de ratificar el poder de Vladímir Putin.

En la mesa de los colombianos había una pizza cuatro quesos y cervezas sin alcohol, pues se había decretado ley seca, pero de repente estos elementos volaron por los aires al momento del impacto, que los dejó en shock.

“Sentí que del centro de la tierra algo brotó, pero en vez de tirarme hacia arriba caí al suelo”, narró el escritor Héctor Abad Faciolince en una rueda de prensa virtual que organizaron este miércoles, para contarle al mundo la desgarradora historia que se vive en medio de la guerra.

Según su relato, todo pasó en un segundo y de lo único que tenía conciencia era de un zumbido en su cabeza. “Yo estoy bien, no me lo explico. Yo mismo pensé que estaba herido”, relató Héctor Abad, quien no podía creer lo que había sucedido y lo bien librado que había salido.

Por su parte, el excomisionado de paz Sergio Jaramillo relató que todo el día se estuvo preguntando “¿será que va a pasar algo?”, pero no pensó que ocurriría en un restaurante, donde disfrutaban de un ambiente festivo: “Es exactamente lo contrario a lo que uno se imagina”.

Contaron con la fortuna de que estaban ubicados en la terraza del lugar pues, de hecho, quienes lamentablemente fallecieron quedaron sepultados por los escombros. Las imágenes que se han conocido en medios de comunicación y redes sociales así lo muestran.

Y aunque los colombianos se han unido en voces de solidaridad, también piden por la recuperación de la escritora ucraniana Victoria Amelina, quien llevó la peor parte del grupo.

“Victoria estaba sentada junto a mí. En el momento exacto de la explosión yo me agaché y ella estaba erguida. Por eso fue que el objeto la golpeó atrás y está en cuidados intensivos”, narra Jaramillo. A él solo lo golpeó una viga en la pierna.

Abad Faciolince añade: “Victoria estaba limpia, impecable, pero no respondía y no abría los ojos. (...) Ahí entendimos que algo grave estaba pasando”. Precisamente, su estado es crítico, en la mañana de este miércoles la trasladaron a un hospital especializado para curar sus heridas.

Lo siguiente fue un caos total: sonaban las alarmas, los sobrevivientes gritaban, la gente corría de un lado para el otro, Catalina Gómez pedía perdón constantemente por haber sugerido que fueran a ese sitio y ellos no entendían qué decían las personas que los estaban socorriendo.

Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24 en Ucrania, narró lo sucedido en un informe para la cadena minutos después de lo ocurrido, donde los nervios y el terror que vivió todavía brotaban en su voz, casi que entrecortada.

La periodista colombiana narró lo que estaba sucediendo en ese momento a las afueras del restaurantes donde se encontraba con Sergio Jaramillo y Héctor Abad, que, como la misma reportera lo señala, es uno de los más importantes de la ciudad de Kramatorsk.

“Hemos visto heridos salir, algunos muy graves, aquí los que nos encontrábamos estamos, de cierta manera, vivos de milagro. Están corriendo las ambulancias y el lugar está absolutamente destruido, este es uno de los tantos ataques que ha habido hoy alrededor de la ciudad”, narró.

Al final, la periodista expresó que este misil cayó “donde había civiles”.