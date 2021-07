¿Qué hacer cuando la variante Delta llegue a Colombia?

Precisamente, una de las preocupaciones centrales de las autoridades sanitarias tiene que ver con que los datos de distintos países apuntan a que la variante delta (identificada por primera vez en India, en octubre del año pasado) se transmite con más facilidad que otras variantes.

“Se ha visto que las personas infectadas con la variante delta tenían alrededor de 1.000 veces más copias del virus en sus vías respiratorias que las infectadas con la cepa original del coronavirus”, dijo Mauricio Santos Vega, investigador del proyecto Colev, de la Universidad de los Andes y experto en ecología y evolución de enfermedades infecciosas, citando un estudio realizado en China, que aún no tiene revisión de pares.

Por ejemplo, en EE. UU., de acuerdo con información gubernamental, la variante delta ya representa más del 83 % de nuevos contagios. “Delta está aumentando en focos de los EE. UU. con bajas tasas de vacunación”, escribió a través de su cuenta de Twitter Rochelle P. Walensky, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. Además, en una rueda de prensa la funcionaria advirtió que la situación “se está convirtiendo en una pandemia de personas no vacunadas”.

Walensky también resaltó que las vacunas que se usan en territorio estadounidense han demostrado ser efectivas contra esa forma del virus. De hecho, una investigación (sin revisión de pares) realizada por la Agencia de Salud Pública mostró que las vacunas de Pfizer y AstraZeneca brindan una alta protección contra la variante delta. Las dos dosis de Pfizer previnieron las hospitalizaciones con un 96 % de efectividad y las de AstraZeneca un 93 %.

En los países de ingresos bajos el panorama es mucho más preocupante. “Vemos claramente cómo la variante (delta) está guiando la tercera ola en el continente y sabemos que se transmite en exceso comparada con las otras”, afirmó el pasado 8 de julio el director de África CDC, John Nkengasong.

En Colombia, hasta la fecha el Instituto Nacional de Salud (INS) aún no ha detectado la presencia de delta, aunque el ministro de Salud Fernando Ruiz señaló a finales de junio que su llegada era “ineludible”.

Santos señaló que después de que esa cepa circule en el país “podría implicar un aumento en el número de casos dada su transmisibilidad. Esto lo esperaríamos en lugares donde tengamos grupos de personas susceptibles más numerosos (personas que no han tenido covid-19, ni se han vacunado), por ejemplo, zonas con baja cobertura de vacunación”.

Por su parte, Andrés Rangel, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, dijo que en general el aumento de casos en personas jóvenes será un gran reto en materia de atención sanitaria. Señaló que el hecho de que se contagien las personas menores de 60 años no implica que no estén en riesgo.

“Posiblemente en los próximos años vamos a tener un buen número de personas con secuelas de covid-19 que no van a estar en plena capacidad productiva, sanitaria y social”, aseguró.

La efectividad contra delta

Una de las claves para entender cómo será el panorama epidemiológico en Colombia una vez llegue la variante delta tiene que ver con la efectividad que tienen las vacunas que ya se han distribuido en el país. Como se mencionó, las dosis de AstraZeneca y Pfizer (que se están usando en Colombia) muestran buenos datos de protección contra los casos graves.

Mientras tanto, aunque en países como Sudáfrica se ha reportado que las monodosis de la vacuna de Janssen han tenido resultados positivos contra la variante delta, un estudio realizado en la Universidad de Nueva York, que aún no se ha publicado en una revista científica, mostró que la cantidad de anticuerpos se redujo hasta cinco veces con esa cepa, aunque no arroja datos sobre protección contra casos graves y muertes. Es decir, aún faltan estudios más robustos para determinar su efectividad contra esta nueva variante.

El caso de Coronavac, de Sinovac, es similar. “En este momento no contamos con la información suficiente para saber la efectividad de la vacuna Sinovac con la variante delta”, explicó Santos. Eso sí, dijo que el hecho de que no haya datos de esa vacuna contra esta variante específica “no debe ser razón para no vacunarse. Hoy muchas de las infecciones son producto de la cepa original del virus, con la cual Sinovac es bastante efectiva después de sus dos dosis”, recalcó.

De otro lado, el doctor Rangel argumentó que es importante mirar los casos de Chile y Uruguay, “que son los países con mayores avances de vacunación, han usado predominantemente las dosis de Sinovac y también tienen la variante delta”.

Por ejemplo, cifras reveladas por el gobierno uruguayo muestran que después de tener el esquema completo de Sinovac se registró una protección del 94,6 % contra las muertes por covid-19 y del 90,8 % para la internación en UCI por la misma causa.

Por eso, el doctor Rangel dijo que estos datos tomados en “territorio” demuestran que Coronavac “puede tener un buen rol de protección a la población”.

¿Cómo enfrentarla?

“Por ahora lo que debemos hacer es continuar reforzando la vacunación y promover el autocuidado”, recomendó Carlos Reina, doctorando en Epidemiología, quien sostuvo que volver a pensar en medidas restrictivas no es tan viable en tanto estas son “difíciles de aplicar”.

Después de más de un año de pandemia, consideró que la ciudadanía ya sabe cuáles son las pautas que se deben seguir a la hora de cuidarse del virus. “Ya nadie tiene que estar lo repitiendo a estas alturas del partido”, opinó. Y agregó que por eso tomar decisiones que mermen la libertad de las personas podría ser una acción que se tome desde una “lógica punitiva”, que podría no ser necesariamente efectiva.

Pero Rangel tiene una opinión distinta. Según dijo, es fundamental que los protocolos de bioseguridad estén más claros entre los colombianos. Indicó que es fundamental hacer más énfasis en la ventilación de los lugares cerrados. Y aseguró que en algunos sitios públicos se “privilegia el lavado de manos y el uso de tapabocas, que son muy importantes, pero en los espacios cerrados no son tan efectivos (como la buena ventilación)”.

Síntomas distintos

Al parecer, la transmisibilidad de la variante delta no es lo único que la diferencia de las formas originales del virus. Una de las investigaciones más famosas sobre síntomas del coronavirus, conocida como Zoe Covid Symptom Study, de Reino Unido, hace uso de una aplicación en la cual los usuarios pueden reportar diariamente cuáles son sus dolencias.

Desde hace unas semanas, los más comunes han sido el dolor de cabeza y de garganta, secreción nasal y fiebre. Mientras tanto, otras manifestaciones que en el pasado eran comunes han comenzado a disminuir. Los ciudadanos ingleses dejaron de reportar con la misma frecuencia síntomas como la anosmia (pérdida del olfato) y la tos.