¿Qué pasó con los niños perdidos en Guaviare? General que comanda la búsqueda rompió en llanto

Así entonces, y pese a todos los esfuerzos, la ubicación de los pequeños sigue siendo un misterio, ya que hallaron nuevas huellas frescas y rastros de frutas, que pueden ser indicios de que están vivos, pero pasan los días y la incertidumbre aumenta.

Por lo anterior, el general Pedo Sánchez, comandante del Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, aseguró que todo su personal está dedicado día y noche en esta misión, la que considera es la más importante de su vida y de la cual espera cantar victoria cuando los niños aparezcan con vida.

En noticias RCN, el uniformado contó entre lágrimas que la niña desaparecida tienen la misma edad que uno de sus hijos, por lo que le fue imposible contenerse y se quebró ante las cámaras.

“Sentimos como si fueran nuestros propios hijos. Cuando me imagino que el 26 de mayo cumplió un año la bebé Cristin, miraba la foto de mi hijo y me digo: Dios mío, los tenemos que encontrar”, dijo el general Sánchez. Luego, estalló en llanto, girando su rostro para no mostrarse débil ante los televidentes de RCN.

Acto seguido y tras tranquilizarse, confesó que siente impotencia por no tener noticias sobre el rescate y que la angustia aumenta con el pasar de los días, “A uno se le arruga el alma. A veces se siente esa impotencia de cómo podemos encontrarlos”, confesó el comandante.

Tras la conmovedora escena, Johana Amaya, presentadora del noticiero, trató de darle ánimo al oficial y a todos los uniformados que se mantienen en pie de lucha para encontrar a los niños, a pesar de que las condiciones climáticas y de vegetación complican el operativo. Además de la amenaza de animales salvajes y la presencia de las disidencias de las Farc.

“Son humanos, por supuesto que sí. Son esos hombres y esos uniformados que llevan un mes allá, en la selva. Y así como a usted se le quiebra la voz, general, a mí también, tengo que decirlo, porque llevamos un mes con la esperanza de encontrarlos con vida”, dijo Amaya, a quien también se le entrecortó la voz.

Por su parte, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en San José del Guaviare, se está analizando la zona constantemente, por lo que se diseñan estrategias para hallar a los menores, quienes han dejado algunas pistas, según el Ejército, a medida que avanzan en su marcha.

“Estamos llevando unas cintas con la palabra «peligro», en las cuales estamos demarcando unos puntos que llamamos nosotros obstáculos naturales, los estamos llamando líneas guía. A esa línea guía le estamos colgando silbatos en las cintas mismas para que en el área de operaciones, si los pequeños llegan a encontrarlos, logren hacernos señales auditivas para nosotros poderlos escuchar”, manifestó.

24 días después de que iniciara la Operación Esperanza, las Fuerzas Militares que están en la zona buscando a los menores localizaron en las últimas horas una huella sobre el terreno fangoso que por su tamaño, al parecer, pertenecería a Lesly, la niña de 13 años.

“Los Comandos de Fuerzas Especiales, para corroborar que sí se trataba de un indicio perteneciente a alguno de los cuatro niños desaparecidos desde el pasado primero de mayo, realizaron una pisada de uno de los uniformados talla 40 y la diferencia es evidente”, dice el comunicado de las Fuerzas Militares.

Cabe recordar, que para tratar de alimentar a la distancia a los menores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, preparó kits de emergencia con la intención de que sean encontrados por los niños y puedan abastecerse mientras los encuentran.