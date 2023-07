Así lo anunció el mandatario nacional al relacionar un artículo del periódico El Espectador, en el cual se recuerda que hoy se cumple un aniversario más del llamado Pacto de Ralito, en el cual paramilitares y políticos acordaron trabajar juntos. Precisó además que “el Presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación. Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”, escribió el mandatario en un mensaje de Twitter.

Entre los primeros en reaccionar fue el expresidente Álvaro Uribe, quien también en Twitter, respondió y dijo que “el proceso de mi Gobierno desmovilizó, aproximadamente 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso”.

Esta reacción de Uribe se dio luego de que Petro afirmó que el proceso de paz que realizó el entonces mandatario con los grupos paramilitares para lograr su desmovilización no ha terminado, por lo que nombrará a Mancuso como gestor de paz.

Uribe ante este caso

Según un informe de El Tiempo, Uribe también resaltó que durante los procesos de paz de su gobierno se desmovilizaron aproximadamente 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros.

Y dijo, además, que está esperando las pruebas “de la calumnia de Mancuso”. Sobre esto, se refiere puntualmente a que hace dos meses ante la JEP, el exjefe paramilitar aseguró Uribe le quitó la seguridad al alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, y posteriormente ellos -los paramilitares- lo asesinaron en 2003.